В Новосибирске перекрыли улицу, поставили блоки и бросили — разбираемся, почему никто ничего не делает

Местные жители недовольны, они пишут, что дорогу раскопали посреди зимы и ничего больше не делают:

— Вертковскую перекапывают каждое лето несколько раз. Теперь решили сделать это и зимой, перекрыв полосу общественного движения. На 3 недели! При этом видно, что работ на этом участке нет и он уже неделю стоит без движения, раскопанный и перекрытый.

— Неясно, кто выдает разрешение на работы по вскрытию магистралей нашей зимой, когда нет возможности восстановить дорожное полотно и город просто теряет пропускную способность на ровном месте. Не ясно, почему нельзя сократить сроки ремонтов оживленных магистралей. Или начинать их позже, когда вся подготовительная работа уже проведена.