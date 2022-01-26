В Новосибирске перекрыли улицу, поставили блоки и бросили — разбираемся, почему никто ничего не делает

В центре Левобережья оказались перекрыты сразу два участка улицы Вертковской — жители пожаловались на раскопанные ямы, выставленные ограждения и отсутствие каких-либо работ. Перекрытия полные, проехать там невозможно, а люди не знают, когда восстановят движение. Что в действительности происходит на перекрытой улице и когда всё же наведут порядок — подробнее у Дмитрия Косенко.
На текущий момент на ул. Вертковской перекрыты два участка — от дома
Местные жители недовольны, они пишут, что дорогу раскопали посреди зимы и ничего больше не делают:
— Вертковскую перекапывают каждое лето несколько раз. Теперь решили сделать это и зимой, перекрыв полосу общественного движения. На 3 недели! При этом видно, что работ на этом участке нет и он уже неделю стоит без движения, раскопанный и перекрытый.
— Неясно, кто выдает разрешение на работы по вскрытию магистралей нашей зимой, когда нет возможности восстановить дорожное полотно и город просто теряет пропускную способность на ровном месте. Не ясно, почему нельзя сократить сроки ремонтов оживленных магистралей. Или начинать их позже, когда вся подготовительная работа уже проведена.
Что же там происходит на самом деле? На первом участке мы наблюдаем раскопанную яму, выставленные бетонные блоки и оранжевое ограждение. Никаких работ действительно не ведется, техники и людей нет.
При этом граница ямы с ограждениями отъедает проезжую часть ул. Сибиряков-Гвардейцев, где по правой полосе ходят автобусы и троллейбусы.
На информационной табличке сообщается, что работы ведет «Сибирская генерирующая компания», указан интересный, как бы несуществующий адрес — «улица Вертковского». Срок ремонта указан до 4 февраля.
На втором участке бетонными блоками глухо перекрыты и проезжая часть, и тротуары, чтобы автомобили, видимо, не объезжали яму.
Здесь мы наблюдаем трудовую активность в виде тракторов, которые заняты раскопками. Из ямы парит, но каких-либо работ по починке труб не видно.
Оба перекрытия делают невозможным сквозной проезд по Вертковской от Ватутина до Римского-Корсакова, в результате нагружаются ул. Сибиряков-Гвардейцев, Титова, Римского-Корсакова, Новогодняя, Немировича-Данченко. В вечерний час пик в этой части Левобережья — постоянные заторы.
Что же случилось? Да как обычно, порвались старые трубы — вот что нам сообщили в компании СГК:
— На магистральной теплотрассе вдоль улицы Вертковская обнаружены сразу 4 дефекта. Дефекты — порывы на трубопроводе. Готовимся провести ремонт на пересечении Вертковской и улиц Сибиряков-Гвардейцев,
Почему же сразу не починили трубы и почему не ведутся работы сейчас — этот вопрос сильно волнует местных жителей. Оказывается, всё дело в технологиях, сейчас холодно делать ремонт.
— Теплотрасса у нас на контроле, ждем более благоприятной погоды — повышения температуры с нынешних
Когда конкретно настанет тот день, когда можно будет чинить, пока не известно, но в СГК обещают уточнить. Также сообщат и сроки восстановления движения по улицам. Напомним, что пока этот срок установлен до 4 февраля на одном участке и до 31 января на втором участке.
Ранее мы рассказывали, как несколько месяцев стояла перекрытой улица Писарева — там долго ждали, пока затвердеет бетон при обустройстве тепловых камер.