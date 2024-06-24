«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло

Настасья Медведева Журналист

Экспресс, курсирующий между Новосибирском и Толмачево, часто переполнен Источник: Владислав Курносов / 2ГИС











Аэропорт Толмачево после реконструкции стал чаще привлекать внимание туристов и местных жителей и входит в рейтинг самых красивых в стране. Внутри путешественников поражает величие и мощь здания, они отмечают современное оборудование аэровокзала. Но нередко пассажиры жалуются на проблему транспортной доступности аэропорта. Чтобы до него добраться, нужно в буквальном смысле слова преодолеть «кольцо ада», жуткие пробки и долгую дорогу. При этом в аэропорт ходит не так много маршрутов. Корреспондент НГС Настасья Медведева поделилась своими впечатлениями о том, как можно добраться до новосибирского аэропорта и как из него выбираться, и сравнила качество маршрутов с другими городами-миллионниками страны. Далее повествование от первого лица.



Аэропорты и самолеты вызывают у меня, как правило, положительные эмоции: радостное предвкушение долгожданного отпуска или внезапной командировки, приезд дорогих сердцу гостей, новые эмоции и впечатления. Но только не аэропорт Новосибирска.



Расслабиться и получить удовольствие от предстоящего путешествия из нашего города я могу только в «чистой зоне», когда все проверки пройдены и посадочные на руках. Но все эти стандартные процедуры по своей волнительности никогда не сравнятся с тем, что я испытываю, планируя поездку из города до аэропорта или обратно.

Повезло, если тебя отвозят или встречают близкие люди на собственных машинах, — тогда угрозой могут стать только практически вечные пробки в этом направлении. Когда провожатых или встречающих у меня нет, я примерно за сутки начинаю нервно размышлять, как добраться. И я объясню, почему.

Я молчу про такси с заоблачными ценами — это уже другая история. Речь именно про общественный транспорт. И как по мне, в наш чудесный современный аэропорт ходит примерно ничего. Ну, то есть автобусы №111Э, 228 и 112, конечно, ходят, но так «часто», что, мне кажется, пока их дождешься, опоздаешь не только на свой рейс, но и на свою жизнь.



Чтобы взять конкретные примеры, я выбрала в качестве условных пунктов А две точки: площадь Ленина и площадь Маркса. Толмачево — пункт Б. Чтобы добраться от площади Маркса до аэропорта, в пути придется потратить от часа до полутора часов. Согласно данным 2ГИС, можно сесть на автобус №112 на остановке «Метро Площадь Маркса» и спокойненько доехать до аэровокзала. Но с учетом того, что автобус ходит раз в 30 минут, а согласно данным 2ГИС, одновременно на линии находится в среднем только два автобуса, и всегда дичайшие пробки в районе площади Труда, шансы вовремя добраться в аэропорт или вернуться домой равны нулю.

Всего два автобуса №112 на линии в условиях перманентных пробок — гарант того, что вы, скорее всего, опоздаете на рейс Источник: 2ГИС











Также приложение предлагает добраться в Толмачево, сев на Маркса на любой автобус или троллейбус, следующий в сторону площади Труда, а там пересесть на экспресс №111Э (идет от остановки «Вокзал-Главный» до Толмачево), который ходит с интервалом движения от 5 до 20 минут (видимо, как повезет). Но прыгать из автобуса в автобус с чемоданами или даже ручной кладью ­– маленькая радость для путешественника.

Добираться с чемоданами с пересадками — не очень комфортно Источник: 2ГИС











Можно также добраться на автобусе №228, который ходит из Новосибирска в Алексеевку, но одновременно на маршруте в приложении я наблюдаю тоже только два автобуса, а пешком с остановки до аэровокзала придется идти порядка 25 минут.



От метро «Площадь Ленина» новосибирцам тоже предлагают три маршрута, состоящих из тех же автобусов. Время в пути — от часа и 19 минут до часа и 33 минут. Если ехать на экспрессе №111Э, идти на остановку от площади Ленина придется 19 минут. Чтобы добраться на автобусе №112, придется ехать на метро до площади Маркса, а от автобуса №228 — снова идти пешком почти 25 минут. И последний автобус отправляется в 16:40!



Я честно пыталась несколько раз сэкономить на такси и дождаться хоть какого-то автобуса. В районе Маркса мне не везло, в районе Толмачево — тоже не особо. Дождалась и проехалась один раз — на экспрессе №111Э.

А от остановки маршрута №228 придется долго идти пешком Источник: 2ГИС











Мы с родителями были налегке, поэтому не стали заказывать такси, а запрыгнули в автобус. Он к этому моменту был уже до отказа набит. Оплата проезда производилась исключительно наличкой и исключительно водителю в руки — пока он ре рассчитал всех, мы не тронулись. Стоимость проезда — 100 рублей. Мы проследовали несколько остановок, а затем вышли, чтобы сделать пересадку и доехать-таки до дома. Кое-как выбравшись из переполненного транспорта, мы сделали вывод, что больше на этом автобусе не поедем.



А теперь для сравнения, как все устроено в Москве и Питере. В Санкт-Петербурге от аэропорта Пулково до ближайшей станции метро «Московская» и в обратном направлении ходят автобусы №39 и №39Э. Пассажиры сами выбирают — ехать без остановок или с остановками. Автобусы ходят примерно каждые 5 минут. Оплата внутри доступна как наличным способом кондуктору (если автобус не экспресс), так и по карте. Стоимость проезда, как в любых других автобусах — 60 рублей. И экспрессы, к слову, ходят даже по ночам. Кругом информационные таблички, чтобы приехавшие не перепутали свою остановку, вежливое обращение к туристам и рассказы про город по громкой связи. Даже кондукторы там выступают в каком-то роде гидами — делятся интересными фактами про город, улыбаются гостям, шутят.



В Москве возле аэропорта Внуково есть станция метро с аналогичным названием, с выходом прямо в здание аэровокзала и понятными информационными указателями. К тому же тоже, как и в Питере, ходит специальный экспресс. Соответственно, никакие пробки там не помещают путешественникам осуществить свои планы, доступность транспорта внушительная, и, опять же, переплачивать за переполненный экспресс, как в нашем прекрасном городе, не придется.



И тут напрашивается вопрос: почему в третьем по величине городе в стране у нас транспортная доступность с аэропортом уровня примерно 1990-х годов: или плати тысячу таксисту, или иди пешком? К сожалению, при всей современности обновленного аэровокзала общественный транспорт туда ходит так, будто мы до сих пор застряли в далеком прошлом.



Корреспондент НГС направила запросы перевозчикам и в региональный Минтранс об улучшении транспортной доступности для пассажиров аэропорта. Ответы мы опубликуем позже.

Согласны с автором? Да, доступность аэропорта ему не соответствует Нет, могло быть и хуже Напишу свое мнение в комментариях

Ранее НГС писал о том, как ведут себя таксисты в аэропорту Горно-Алтайска. Журналистка НГС рассказала, почему их поведение неприемлемо.

