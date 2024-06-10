«Орут, пристают и чуть ли за руку не хватают»: журналистка НГС — о резонансном конфликте Грефа и беспорядке в алтайском такси

Александра Бруня Корреспондент

Прекрасный Горно-Алтайск заслуживает лучшего аэропорта с отличным сервисом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Неоднозначную реакцию вызвало видео, снятое предположительно около аэропорта в Республике Алтай. На кадрах мужчина, представившийся главой корпорации «Сбер» Германом Грефом, отчитывает водителей такси. Когда точно сделано видео, непонятно, но в Сети его стали распространять 8 июня. Бизнесмен назвал таксистов, работающих у аэропорта, бандой и приказал разогнать всех, а также подумать об отдельном месте под машины. Пользователи разошлись во мнении, прав ли он. Журналистка НГС Александра Бруня рассуждает, почему у аэропорта действительно нужно наводить порядок с такси и чем опасны бомбилы.



Алтай с каждым годом вполне заслуженно привлекает всё больше туристов. Прекрасная природа с горами, холмами и собственным «Марсом» не может быть непритягательной. Но аэропорт Горно-Алтайска, столицы и единственного города этого региона оставляет желать лучшего, в том числе и сервиса.

В апреле этого года стало известно, что Сбербанк выкупил у АФК «Система» 60% аэропорта Горно-Алтайска. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на президента-председателя правления банка Германа Грефа, организация стала его единственным владельцем. И логично, что теперь компания будет не только строить новый терминал, но и наводить порядок вокруг него.



Ты выходишь из зоны прилета и попадаешь назад в 1990-е. В туристический сезон таксисты оставляют в и так тесном аэропорту лишь узкий коридор, орут «Чемал, Белокуриха, Манжерок!», трясут табличками, пристают и чуть ли не за руку хватают. Несколько лет назад это смотрелось дико, а сейчас, с развитием сервиса в других аэропортах, так и вообще пугающим пережитком. «Девушка, а вам куда?», «Есть место до Чемала!», «Едем прям сейчас!».

Пользоваться подобными предложениями достаточно опасно сразу по нескольким причинам. Ты не знаешь, с кем едешь: какой опыт у водителя, есть ли у него в принципе права. Кому предъявлять претензии в случае ДТП? Обычно это частный извоз, который водители регулируют между собой сами: договариваются, кто и когда поедет, где стоит, сколько возьмет пассажиров. Ни автопарка, ни тем более какой-то компании-перевозчика, которая проверяла бы квалификацию и могла помочь в спорной ситуации, обычно нет.

По сути, это лотерея. Может попасться адекватный водитель, который на исправной машине довезет до точки назначения за разумную цену. Но всё может пойти совсем по другому сценарию, причем очень легко. И ты это понимаешь, когда видишь, какие машины таксистов стоят на парковке.

Больше половины автомобилей требуют ремонта и минимально хотя бы ремней безопасности на задних сидениях. У нас в Новосибирске до сих пор таксисты нет-нет да и делают круглые глаза, когда пристегиваешься сзади. В Горно-Алтайске даже наличие ремней безопасности сзади — большая роскошь и повод для конфликта.

Часть из водителей признавались, что приехали к аэропорту просто быстро подзаработать. Собираются с работы с Горно-Алтайска в Чемал, например, — почему бы не отбить бензин и себе приличную сумму получить? Понятно, что и такие предложения находят своего пассажира, тем более когда слабо развит общественный транспорт, но вопрос безопасности остается очень острым.

Тон разговора человека, который представился Германом Грефом, с людьми, конечно, оставляет желать лучшего. Обзываться и хамить — не самый лучший способ коммуникации. С другой стороны, мы не знаем, в какой момент началась съемка. Частично возмущение возможного собственника аэропорта понять можно, а его планы — тем более. Порядок наводить нужно, а сферу такси в аэропорту жестко контролировать.

Нужно такси? Тогда всё должно быть прозрачно и безопасно. Вот, пожалуйста, проверенный автопарком водитель за вот такую сумму на проверенной машине довезет из точки А в точку Б. А если что-то пошло не так, то обращаться можно в такую-то компанию вот по этому телефону. Ничего сверхъестественного на самом деле. Вариантов для организации сервиса масса — от приложений и стоек в аэропорту до отдельных мест, где находятся машины такси с водителями, стоящими в очереди. Цивилизованно стоящими, без криков, табличек и агрессивного маркетинга.

Устроит ли порядок местных водителей, которые привыкли работать совсем не так, — другой вопрос.

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Летом прошлого года в «Сбере» сообщали, что организация открыла на курорте Манжерок отель премиум-класса. Обозреватель НГС осмотрел объект туристической инфраструктуры, где цены на номер начинаются от 25 тысяч рублей за ночь.

