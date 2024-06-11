С железными конями и потолками-одуванчиками: топ-5 самых красивых аэропортов России. Фото

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Летом большинство россиян планируют себе отпуск не только за границей, но и в разных уголках России. И если человека сначала встречают по одежке, то город — по аэропорту или вокзалу. Редакция MSK1.RU составила список самых красивых и удобных авиагаваней нашей страны.



Шереметьево (Москва)

Открывает нашу подборку Шереметьево. Он получал множество наград, в том числе в 2019-м британская компания Stasher назвала его лучшим аэропортом мира.

У Шереметьево есть две фишки. Первая — собственное беспилотное метро, которое провели под взлетно-посадочными полосами. Оно соединяет Южный и Северный терминалы. За проезд платить не нужно, а время в пути занимает четыре минуты.

Вторая фишка — digital панели в терминале В, которые впечатляют многих туристов. На них показывают яркие кадры вроде главных достопримечательностей России, запусков ракет, балетных постановок и фото со спортивных соревнований. Нередко на их фоне пассажиры делают снимки на память (лучше всего они получатся на втором этаже, где находятся часть стоек регистрации).

Источник: svo.aero











Источник: svo.aero











Толмачево (Новосибирск)

Аэропорт в Новосибирске может удивить еще до посадки в нем (особенно если вы летите ночным рейсом). На подлете к городу можно заметить необычные светящиеся поля, которые видно с неба и земли. Впрочем, в этом нет никакой мистики — это обычные теплицы, где выращивают овощи.



В Толмачево действуют три терминала — А, В и С. Первый открыли после долгого ремонта зимой 2023 года. Там удивляют колонны, уходящие в стеклянные панели в полотках, через которые терминал наполняет солнечный свет. Они напоминают одуванчики в поле.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











А внутри терминала установили скульптуру «Покорение Сибири», которую создал известный британский скульптор Юнус Сафардиаром. Эту работу заказал миллиардер Роман Троценко — владелец холдинга AEON, в который входят холдинг «Новапорт». Последнему принадлежат 22 аэропорта в России, в том числе и Толмачево.

Проект терминала А Толмачево разработало архитектурное бюро SPEECH под руководством главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.



Терминал новосибирского аэропорта удивляет не только своими интерьерами, но и кадастровой стоимостью в 12,6 миллиарда рублей. Это второе самое дорогое здание в регионе (первым стал местный дворец спорта «Сибирь-Арена»).

В прошлом году у Толмачево была рекордная за всю историю прибыль — владельцы аэрохаба получили выручку в 9,8 миллиарда рублей.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Курчатов (Челябинск)

Еще одним из самых красивых аэропортов мы выбрали Курчатов в Челябинске. Он приобрел новый облик в 2021 году после масштабной реконструкции, на которую направили больше 10 миллиардов рублей. Аэровокзал стал выглядеть современнее, а его площадь увеличилась в два с половиной раза.

Но недавно наши коллеги из 74.RU опубликовали колонку мамы, которая впервые отправилась в путешествие и столкнулась с неприятностями в челябинском аэропорту. Там не хватало мест в зоне ожидания для всех пассажиров, не было вообще комнаты для кормления, а из кранов в туалете текла ледяная вода.

Впрочем, аэропорт быстро отреагировал на жалобу и исправил эти недочеты. Там на 42% увеличили количество мест ожидания в зоне регистрации, открыли зону для кормления детей и сделали указатели к ней. Также представители аэропорта заявили, что с июня в тестовом режиме начнут бесплатно давать мамам в пользование детские коляски.

Источник: Дарья Пона











Источник: Илья Бархатов











Курумоч (Самара)

В самарском аэропорту сейчас действуют два терминала: простой и VIP. В последнем пассажирам предлагают отдельный паркинг, трансфер до самолета и комнаты отдыха. Такое удовольствие на одного человека обойдется в 26 тысяч рублей.

Тот, что попроще открыли в 2015 году перед чемпионатом мира по футболу, который проходил в России в 2018 году. Он получился светлым и современным. Старый же закрылся на ремонт.

Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Источник: Анатолий Пузанов / YouTube











Пулково (Санкт-Петербург)

Среди наших фаворитов оказался и аэропорт Пулково. Над архитектурой здания поработала студия британского архитектора Николаса Гримшоу. У аэропорта необычная складчатая золотистая крыша. Через стеклянные вставки в ней в терминал проникают красивые лучи света.

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»











Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU











А еще за свою необычную форму аэропорт местные прозвали «пять стаканов». Все дело в том, что из крыши терминала выступают пять стеклянных колонн. Их хотели снести в 2021 году, что возмутило петербуржцев, а местные архитекторы создали петицию против решения властей. По итогу изюминку аэропорта удалось отстоять.

Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU











Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU











Платов (Ростов-на-Дону)

Конечно же в нашем топе аэропортов оказался «Платов». Аэропорт открыли в 2017 году. На его строительство ушло 47 миллиардов рублей. Правда, уже 24 февраля 2022 года его закрыли. Несмотря на это, губернатор Ростовской области Василий Голубев на ПМЭФ заявил, что власти поддерживают аэропорт в работоспособном состоянии и всегда готовы к его открытию.

Наши коллеги из 161.RU заглянули в опустевший аэропорт и рассказали, как теперь работают сотрудники и что происходит с авиационным оборудованием.

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Какой из российских аэропортов вы считаете самым красивым? Шереметьево (Москва) Толмачево (Новосибирск) Курчатов (Челябинск) Курумоч (Самара) Пулково (Санкт-Петербург) Платов (Ростов-на-Дону) Другой (напишу в комментариях)