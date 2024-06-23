«Впредь таких ошибок не сделаем»: владелец бетонного завода и риелтор объяснили хамскую парковку

Целью этой подборки было не только выяснить личности автохамов, но и попытаться получить у них объяснение Источник: «АСТ-52»











Владелец Mercedes-Benz бросил авто на тротуаре Красного проспекта, хозяин Dodge Ram припарковался на газоне, а хозяин Lexus с блатными номерами не усмотрел за своей женой. Представляем вашему вниманию еженедельную фотоподборку автохамов.

Нашу рубрику открывает черный Lexus с номерами 999, автомобиль был брошен на газоне у одного из ЦТП недалеко от центра Новосибирска.

Фото выложил подписчик городского автомобильного паблика Источник: «АСТ-52»











Lexus с красивыми номерами принадлежит 36-летнему Никите Х. Мужчина несколько лет работал индивидуальным предпринимателем в сфере аренды недвижимости, но прекратил работу в качестве ИП.



— Я очень сожалею по поводу этой парковки. За рулем был не я, а моя супруга. Я с ней составил разговор, и больше впредь мы таких ошибок не сделаем, ставить где попало автомобиль не будем, — заверил журналиста НГС Никита.

Владелец припаркованного на газоне Dodge Ram — директор и единственный владелец завода по производству бетона в одном из райцентров Новосибирской области — Александр Г. В разговоре с НГС он не стал этого отрицать факт нарушения, но попросил ознакомиться с фотографией парковки его авто для того, чтобы прокомментировать ситуацию.



Мужчина объяснил стиль своей парковки габаритами автомобиля Источник: «АСТ-54» / «ВКонтакте»











— Это вынужденная мера: не хватило проезда для выезда авто со двора, пришлось встать так, заехать и тут же съехать. Понимаю, неприятно, но это безвыходность: габариты авто большие, — объяснил Александр. Он пообещал приехать в редакцию НГС в понедельник 24 июня, чтобы «обсудить действия журналиста и его последствия».



Владелец Mercedes-Benz ML/GLE — 66-летнй уроженец Краснодарского края Алексей У. Мужчина не ответил на звонки журналиста НГС. Но если созреет для объяснения своей парковки на Красном проспекте — редакция открыта для обратной связи.



Мужчина бросил «Мерседес» на тротуаре и отправился по своим делам Источник: «АСТ-54» / «ВКонтакте»











— А эта машина вообще расположилась, использовав деревья газона как стены гаража. У поликлиники на ул. Ленина, 13. Куда смотрят наши доблестные эвакуаторщики, ведь то, что машина расположилась на газоне, прекрасно видно с проезжей части, — посетовал автор фото.



Журналисту НГС не удалось установить личность владельца любителя парковаться на газоне Источник: читатель НГС











Неделей ранее мы показали парковку эффектного кабриолета под знаком «Работает эвакуатор» у НОВАТ, брошенный прямо на пешеходном переходе у школы автомобиль и выяснили, что известно об их владельцах.

