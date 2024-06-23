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Дороги и транспорт Я паркуюсь как чудак «Впредь таких ошибок не сделаем»: владелец бетонного завода и риелтор объяснили хамскую парковку

«Впредь таких ошибок не сделаем»: владелец бетонного завода и риелтор объяснили хамскую парковку

Журналист НГС пообщался с победителями еженедельной народной рубрики «Я паркуюсь как чудак»

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Целью этой подборки было не только выяснить личности автохамов, но и попытаться получить у них объяснение

Владелец Mercedes-Benz бросил авто на тротуаре Красного проспекта, хозяин Dodge Ram припарковался на газоне, а хозяин Lexus с блатными номерами не усмотрел за своей женой. Представляем вашему вниманию еженедельную фотоподборку автохамов.

Нашу рубрику открывает черный Lexus с номерами 999, автомобиль был брошен на газоне у одного из ЦТП недалеко от центра Новосибирска.

Фото выложил подписчик городского автомобильного паблика

Lexus с красивыми номерами принадлежит 36-летнему Никите Х. Мужчина несколько лет работал индивидуальным предпринимателем в сфере аренды недвижимости, но прекратил работу в качестве ИП.

— Я очень сожалею по поводу этой парковки. За рулем был не я, а моя супруга. Я с ней составил разговор, и больше впредь мы таких ошибок не сделаем, ставить где попало автомобиль не будем, — заверил журналиста НГС Никита.

Владелец припаркованного на газоне Dodge Ram — директор и единственный владелец завода по производству бетона в одном из райцентров Новосибирской области — Александр Г. В разговоре с НГС он не стал этого отрицать факт нарушения, но попросил ознакомиться с фотографией парковки его авто для того, чтобы прокомментировать ситуацию.

Мужчина объяснил стиль своей парковки габаритами автомобиля

— Это вынужденная мера: не хватило проезда для выезда авто со двора, пришлось встать так, заехать и тут же съехать. Понимаю, неприятно, но это безвыходность: габариты авто большие, — объяснил Александр. Он пообещал приехать в редакцию НГС в понедельник 24 июня, чтобы «обсудить действия журналиста и его последствия».

Владелец Mercedes-Benz ML/GLE — 66-летнй уроженец Краснодарского края Алексей У. Мужчина не ответил на звонки журналиста НГС. Но если созреет для объяснения своей парковки на Красном проспекте — редакция открыта для обратной связи.

Мужчина бросил «Мерседес» на тротуаре и отправился по своим делам

— А эта машина вообще расположилась, использовав деревья газона как стены гаража. У поликлиники на ул. Ленина, 13. Куда смотрят наши доблестные эвакуаторщики, ведь то, что машина расположилась на газоне, прекрасно видно с проезжей части, — посетовал автор фото.

Журналисту НГС не удалось установить личность владельца любителя парковаться на газоне
Увидели хамскую парковку? Не оставайтесь безучастными, присылайте фото в редакцию НГС. Мы не раскроем вашу личность.
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Неделей ранее мы показали парковку эффектного кабриолета под знаком «Работает эвакуатор» у НОВАТ, брошенный прямо на пешеходном переходе у школы автомобиль и выяснили, что известно об их владельцах.

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