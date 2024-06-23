«Впредь таких ошибок не сделаем»: владелец бетонного завода и риелтор объяснили хамскую парковку

Владелец Mercedes-Benz бросил авто на тротуаре Красного проспекта, хозяин Dodge Ram припарковался на газоне, а хозяин Lexus с блатными номерами не усмотрел за своей женой. Представляем вашему вниманию еженедельную фотоподборку автохамов.
Нашу рубрику открывает черный Lexus с номерами 999, автомобиль был брошен на газоне у одного из ЦТП недалеко от центра Новосибирска.
Lexus с красивыми номерами принадлежит 36-летнему Никите Х. Мужчина несколько лет работал индивидуальным предпринимателем в сфере аренды недвижимости, но прекратил работу в качестве ИП.
— Я очень сожалею по поводу этой парковки. За рулем был не я, а моя супруга. Я с ней составил разговор, и больше впредь мы таких ошибок не сделаем, ставить где попало автомобиль не будем, — заверил журналиста НГС Никита.
Владелец припаркованного на газоне Dodge Ram — директор и единственный владелец завода по производству бетона в одном из райцентров Новосибирской области — Александр Г. В разговоре с НГС он не стал этого отрицать факт нарушения, но попросил ознакомиться с фотографией парковки его авто для того, чтобы прокомментировать ситуацию.
— Это вынужденная мера: не хватило проезда для выезда авто со двора, пришлось встать так, заехать и тут же съехать. Понимаю, неприятно, но это безвыходность: габариты авто большие, — объяснил Александр. Он пообещал приехать в редакцию НГС в понедельник 24 июня, чтобы «обсудить действия журналиста и его последствия».
Владелец Mercedes-Benz ML/GLE — 66-летнй уроженец Краснодарского края Алексей У. Мужчина не ответил на звонки журналиста НГС. Но если созреет для объяснения своей парковки на Красном проспекте — редакция открыта для обратной связи.
— А эта машина вообще расположилась, использовав деревья газона как стены гаража. У поликлиники на ул. Ленина, 13. Куда смотрят наши доблестные эвакуаторщики, ведь то, что машина расположилась на газоне, прекрасно видно с проезжей части, — посетовал автор фото.
Неделей ранее мы показали парковку эффектного кабриолета под знаком «Работает эвакуатор» у НОВАТ, брошенный прямо на пешеходном переходе у школы автомобиль и выяснили, что известно об их владельцах.
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