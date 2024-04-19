Свет в конце «Суперджета»: в Новосибирске проверяют на прочность импортозамещенный самолет SSJ-100 — репортаж НГС

Корпус SSJ-100 на испытательном стенде Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В новосибирском НИИ авиации показали, как испытывается корпус будущего импортозамещенного самолета SSJ-100 («Суперджет»). После введения санкций производить старые модификации машины, в которых были десятки импортируемых узлов и деталей, стало невозможным. И вот теперь исследователи в буквальном смысле проверяют на прочность новую модификацию, сделанную целиком в России.



«Суперджет» — российский узкофюзеляжный ближнемагистральный самолет, разработка которого началась еще в начале 2000-х. Первую серийную машину передали авиакомпаниии в 2011 году. Всего было произведено более 200 самолетов разных модификаций, из которых на конец 2023 года использовалось авиакомпаниями около 170. Сложности у самолета возникли еще в процессе эксплуатации авиакомпаниями (две крупные аварии с человеческими жертвами). Но основные проблемы самолета связаны с введенными против России санкциями. Значительная часть узлов машины производилась в странах, которые присоединились к ним.

Коридор в цехах СибНИИА Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Новая модификация (RRJ-95New) называется импортозамещенной: в ней заменены больше 40 узлов и элементов конструкции. Отчасти эти изменения вызваны простым совершенствованием аппарата, но главная цель — перейти на узлы российского производства. Такая замена требует обширного списка испытаний. Часть из них и проходит сейчас на Сибирском НИИ авиации.

Работы на испытательном стенде Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Фюзеляж и части крыла привезли в Новосибирск из Комсомольска-на-Амуре, где собирают самолеты, еще в начале прошлого года. Испытания статичные, это значит, испытываемые части просто подвергают нагрузкам на стенде — комплексе из гидравлических тяг, которые крепятся таким образом, чтобы изобразить нагрузки на фюзеляж, крылья, узлы, навески опор шасси, пилона самолета и т. д.

Статические испытания «Суперджета» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Значительная часть работы приходится на монтаж стенда, для всех этих тяг нужно построить временные конструкции, которые позволят тянуть или давить на испытываемый корпус самолета под нужным углом.

В большом ангаре стоят два фюзеляжа «Суперджета», окруженные монтажными штангами, опутанные крепежными лентами, вокруг которых несколько рабочих монтируют новые элементы конструкции стенда. Ангар недостаточно велик, поэтому одна из машин установлена наискосок — чтобы вошли крылья.

Папки в ангаре Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В самом ангаре и в ведущих к нему коридорах время как будто остановилось. Если бы не стенды с новыми корпусами «Суперджетов», в которых признать готовые машины тоже, впрочем, непросто, то можно хоть завтра снимать кино про советских авиаконструкторов или просто что-нибудь на производственную тему. В кипе картонных папок для бумаг можно наверняка найти какую-нибудь винтажную прессу.

Машинист кран-балки Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сами корпуса самолетов тоже похожи на привычный лайнер только общими очертаниями. В фюзеляже одного из них «пол» выложен какими-то дощечками, а где-то в глубине стоит одинокий деревянный стул. Снаружи к корпусу присоединены «трубы», как будто кто-то планирует поставить внутри печь. На самом деле, конечно, это тоже часть испытаний — по этим патрубкам внутрь нагнетается воздух для того, чтобы проверить корпус в условиях избыточного давления.

По словам зама директора СибНИИА Дмитрия Смирнова, испытания проходят успешно Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Заместитель директора СибНИИА по научной работе Дмитрий Смирнов говорит, что все проведенные испытания прошли успешно. То есть не выявили каких-то незапланированных деформаций элементов, что на таких испытаниях в принципе случается. По его словам, работы выполнены на 30–40%, а завершить их в СибНИИА планируют в первой половине 2025 года.

Носовая часть SSJ-100 Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











О первом полете импортозамещенного самолета Минпромторг сообщил еще в конце лета прошлого года. А в ноябре глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК производит в том числе и «Суперджеты») Юлий Слюсарь говорил, что поставка 22 полностью импортозамещенных «Суперджетов» ожидается уже в 2024 году.



SJ-100 вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, с ним связывают надежды на развитие российской авиастроительной отрасли, с другой — выражают скепсис по поводу его надежности. MSK1.RU поговорили с командиром этого воздушного судна авиакомпании «Россия» Владимиром Епифановым о том, за что он любит этот самолет и что хотел бы в нем изменить.