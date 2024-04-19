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Дороги и транспорт репортаж Свет в конце «Суперджета»: в Новосибирске проверяют на прочность импортозамещенный самолет SSJ-100 — репортаж НГС

Свет в конце «Суперджета»: в Новосибирске проверяют на прочность импортозамещенный самолет SSJ-100 — репортаж НГС

Корреспонденты НГС побывали в Сибирском НИИ авиации, где завершили уже 40% испытаний

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Корпус SSJ-100 на испытательном стенде

В новосибирском НИИ авиации показали, как испытывается корпус будущего импортозамещенного самолета SSJ-100 («Суперджет»). После введения санкций производить старые модификации машины, в которых были десятки импортируемых узлов и деталей, стало невозможным. И вот теперь исследователи в буквальном смысле проверяют на прочность новую модификацию, сделанную целиком в России.

«Суперджет» — российский узкофюзеляжный ближнемагистральный самолет, разработка которого началась еще в начале 2000-х. Первую серийную машину передали авиакомпаниии в 2011 году. Всего было произведено более 200 самолетов разных модификаций, из которых на конец 2023 года использовалось авиакомпаниями около 170. Сложности у самолета возникли еще в процессе эксплуатации авиакомпаниями (две крупные аварии с человеческими жертвами). Но основные проблемы самолета связаны с введенными против России санкциями. Значительная часть узлов машины производилась в странах, которые присоединились к ним.

Коридор в цехах СибНИИА

Новая модификация (RRJ-95New) называется импортозамещенной: в ней заменены больше 40 узлов и элементов конструкции. Отчасти эти изменения вызваны простым совершенствованием аппарата, но главная цель — перейти на узлы российского производства. Такая замена требует обширного списка испытаний. Часть из них и проходит сейчас на Сибирском НИИ авиации.

Работы на испытательном стенде

Фюзеляж и части крыла привезли в Новосибирск из Комсомольска-на-Амуре, где собирают самолеты, еще в начале прошлого года. Испытания статичные, это значит, испытываемые части просто подвергают нагрузкам на стенде — комплексе из гидравлических тяг, которые крепятся таким образом, чтобы изобразить нагрузки на фюзеляж, крылья, узлы, навески опор шасси, пилона самолета и т. д.

Статические испытания «Суперджета»

Значительная часть работы приходится на монтаж стенда, для всех этих тяг нужно построить временные конструкции, которые позволят тянуть или давить на испытываемый корпус самолета под нужным углом.

В большом ангаре стоят два фюзеляжа «Суперджета», окруженные монтажными штангами, опутанные крепежными лентами, вокруг которых несколько рабочих монтируют новые элементы конструкции стенда. Ангар недостаточно велик, поэтому одна из машин установлена наискосок — чтобы вошли крылья.

Папки в ангаре

В самом ангаре и в ведущих к нему коридорах время как будто остановилось. Если бы не стенды с новыми корпусами «Суперджетов», в которых признать готовые машины тоже, впрочем, непросто, то можно хоть завтра снимать кино про советских авиаконструкторов или просто что-нибудь на производственную тему. В кипе картонных папок для бумаг можно наверняка найти какую-нибудь винтажную прессу.

Машинист кран-балки

Сами корпуса самолетов тоже похожи на привычный лайнер только общими очертаниями. В фюзеляже одного из них «пол» выложен какими-то дощечками, а где-то в глубине стоит одинокий деревянный стул. Снаружи к корпусу присоединены «трубы», как будто кто-то планирует поставить внутри печь. На самом деле, конечно, это тоже часть испытаний — по этим патрубкам внутрь нагнетается воздух для того, чтобы проверить корпус в условиях избыточного давления.

По словам зама директора СибНИИА Дмитрия Смирнова, испытания проходят успешно

Заместитель директора СибНИИА по научной работе Дмитрий Смирнов говорит, что все проведенные испытания прошли успешно. То есть не выявили каких-то незапланированных деформаций элементов, что на таких испытаниях в принципе случается. По его словам, работы выполнены на 30–40%, а завершить их в СибНИИА планируют в первой половине 2025 года.

Носовая часть SSJ-100

О первом полете импортозамещенного самолета Минпромторг сообщил еще в конце лета прошлого года. А в ноябре глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК производит в том числе и «Суперджеты») Юлий Слюсарь говорил, что поставка 22 полностью импортозамещенных «Суперджетов» ожидается уже в 2024 году.

SJ-100 вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, с ним связывают надежды на развитие российской авиастроительной отрасли, с другой — выражают скепсис по поводу его надежности. MSK1.RU поговорили с командиром этого воздушного судна авиакомпании «Россия» Владимиром Епифановым о том, за что он любит этот самолет и что хотел бы в нем изменить.

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