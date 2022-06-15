Долетим? Пилот «Суперджета» рассказал всю правду о главной надежде отечественной авиации

— Есть ли какие-то проблемы сейчас у «Суперджета»? В апреле мы писали, что за одни только сутки три «Сухих Суперджета» развернулись в воздухе из-за технических проблем. Еще один не смог взлететь.



— Как таковые проблемные моменты есть у каждого самолета. Другой вопрос, насколько они критичны. Если глобально говорить о том самолете, который был выпущен в эксплуатацию 10 лет назад, и о том, который сейчас, это, пожалуй, два разных самолета.



В начале эксплуатации, по словам коллег, которые первыми осваивали данный тип, у самолета довольно часто возникали проблемы с различными системами. Фактически его обслуживанием занимались инженеры АО «Гражданские самолеты Сухого» (сейчас это корпорация «Иркут»), фиксируя неисправности в работе систем и доводя работу до оптимального уровня.

