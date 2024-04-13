В мэрии объяснили, из-за чего затопило дорогу на Затон, — новосибирцы винят снегоотвал неподалеку

Снегоотвал находится на улице Большой, 284 Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В мэрии Новосибирска объяснили, из-за чего топит дорогу на Затон. Как сообщили НГС в муниципалитете, всему виной стало активное таяние снега на обочинах, а не снегоотвал, который находится неподалеку и на который жалуются местные жители.



— Вследствие интенсивного таяния снега, из-за отсутствия централизованной системы водоотведения было частичное подтопление проезжей части автомобильной дороги, ведущей в микрорайон Затон. Попадание воды с площадки временного складирования снежных масс исключено. По периметру площадки сформирован земляной вал, осуществляется постоянный контроль за ее состоянием, — говорится в ответе на запрос НГС.



В мэрии отметили, что воду с дороги уже откачали. Капитальный ремонт этой трассы проходил в 2023 году.

