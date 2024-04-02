Шины размягчаются от тепла. Когда можно будет сменить зимнюю резину на летнюю — прогноз синоптиков

Зимние шины мягче летних и при теплой погоде еще сильнее размягчаются Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы смогут поменять зимнюю резину на летнюю уже после середины апреля. Тогда, по прогнозам синоптиков, среднесуточная температура должна стать достаточно высокой.



— Когда среднесуточная температура достигает отметки в + 5... +7 градусов, водителям рекомендуется менять зимнюю резину на летнюю. При этом речь идет именно об усредненном показателе, в котором учтены температурные колебания на протяжении дня, — советуют специалисты Центра организации дорожного движения НСО. — Своевременная замена резины помогает избежать аварий и предотвратить быстрый износ шин. Автомобиль хуже реагирует на команды руля и педалей, расходует больше топлива, если шины подобраны не по сезону.

Зимние шины мягче летних и при теплой погоде еще сильнее размягчаются, что увеличивает тормозной путь при экстренном торможении на сухом асфальте.

— Сейчас будет переход на среднесуточные температуры в +5 градусов, начиная с 5 апреля, но это будет кратковременное потепление. Мы еще ждем волну холода, когда в ночные часы может понижаться температура до -5... -10 градусов. Примерно после 12 апреля придет такое небольшое похолодание. Утром будет всё равно подмораживать до середины апреля, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. После этой даты можно будет сменить шины.

Поэтому менять шины нужно не раньше начала третьей декады апреля, но новосибирцы привыкли делать это уже в середине месяца.

Когда вы меняете резину на летнюю? Уже это сделал В середине апреля После 20 апреля У меня всесезонка Свой ответ в комментариях