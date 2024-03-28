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Дороги и транспорт «Выскочили бы и человека убили»: сибирячка вытащила из шины автомобиля огромные ножницы

«Выскочили бы и человека убили»: сибирячка вытащила из шины автомобиля огромные ножницы

Она обнаружила их в колесе, когда приехала на мойку

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Ножницы оказались очень крепкими

Жительница Новосибирска Оксана приехала на мойку и обнаружила в колесе острые ножницы. Они застряли в шине, но само колесо осталось цело. Где именно она их подцепила, женщина точно сказать не может.

— На улице Кирова повернула на Гурьевскую, потом на Лескова и на Никитина выехала на мойку. И там уже увидели, когда начали мыть, ножницы в колесе. Шину проколола поверхностно, но полностью колесо не проткнула, — прислала фото в редакцию читательница НГС Оксана. — Просто представьте — а если бы они на ходу выскочили и в людей попали? Можно было бы и убить человека. Или в машину какую-нибудь улетели. Ужас. Ножницы-то еще старинные.

Ножницы женщина оставила себе, но переживает, насколько безопасны новосибирские дороги.

Сегодня на улице Связистов в Новосибирске водитель на Subaru Legacy влетел в яму на дороге, скрытую под водой и снегом.

ПО ТЕМЕ
Дороги Новосибирска Разбитые дороги Прокол шин Ножницы
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