«Выскочили бы и человека убили»: сибирячка вытащила из шины автомобиля огромные ножницы

Жительница Новосибирска Оксана приехала на мойку и обнаружила в колесе острые ножницы. Они застряли в шине, но само колесо осталось цело. Где именно она их подцепила, женщина точно сказать не может.

— На улице Кирова повернула на Гурьевскую, потом на Лескова и на Никитина выехала на мойку. И там уже увидели, когда начали мыть, ножницы в колесе. Шину проколола поверхностно, но полностью колесо не проткнула, — прислала фото в редакцию читательница НГС Оксана. — Просто представьте — а если бы они на ходу выскочили и в людей попали? Можно было бы и убить человека. Или в машину какую-нибудь улетели. Ужас. Ножницы-то еще старинные.