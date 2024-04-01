«Самоутвердился таким образом»: водитель облил из лужи девушку в белой куртке — можно ли за это наказать

Инцидент произошел в Кировском районе на прошлой неделе Источник: читатель НГС Николай











Новосибирский эксперт объяснил можно ли наказать водителя иномарки, который на прошлой неделе окатил с ног до головы прохожую в белой куртке. Эта новость на прошлой неделе вызвала бурную реакцию читателей НГС. Но оказалось, что наказать за такое поведение не получится.



— Здесь только если обращаться в суд и взыскивать расходы на химчистку или ущерб. А так ничего не сделать, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

Инцидент произошел в Кировском районе на прошлой неделе. На записи видеорегистратора видно, что иномарка на скорости берет чуть правее и влетает в глубокую лужу грязи. По тротуару в это время идет девушка в белой куртке. Она промокла с ног до головы.

Источник: читатель НГС Николай

Читатели НГС разделились на два лагеря. Первые возмущены поведением водителя.



— Водитель явно ускорился на съезде, увидев вдоль дороги, девушку в светлой одежде, самоутвердился таким образом. Я даже молчу, что одежда сейчас недешёвая, не всякую куртку можно постирать, некоторые вещи после химчистки ни на что непригодны. Уже не говоря, что это могло быть дорогое пальто. Куда важнее, что человека напугали просто так, потому что захотелось испортить кому-то настроение и вещь. Поступок омерзительный. Адекватные водители перед лужами сбрасывают скорость, а не ускоряются. В следующий раз под подобной лужей, окажется глубокая яма и всё может закончится плачевно и для водителя, — уверен читатель под ником 4443355.

— Окатил грязью и поехал счастливый, — уверен 28131500.



— Раньше вдоль дорог были технические зоны, — вспоминает читатель НГС. — Там и деревья и кустарники росли, туда снег скидывали, для пешеходов было удобно, что не обрызгают. А теперь что?



— Я несколько раз просмотрела видео, и может, конечно, я не права, но мне кажется, что водитель специально ближе к тротуару стал ехать, чтобы обрызгать. У меня была подобная ситуация, правда не на оживленной магистрали. Лужа на дороге и встречная машина. Я отошла как могла дальше, зная, что могут обрызгать, но это оказалась не лужа, а яма. И со всей дури автомобиль на ней подпрыгнул, и соответственно облил меня грязью. Я не осталась в долгу, обозвав, его плохим словом, довольно громко! Он проехал метров 10, и остановился... Я уже подумала, что всё! Сейчас я буду отбиваться! Но водитель вышел, и стал извиняться!!! Хоть одежда была испорчена, но уже как-то и злиться не хотелось, махнула рукой и пошла дальше, — отметила читательница НГС.

Часть пользователей встали на сторону водителя.

— Водитель обязан следить за ситуацией на дороге, объезжать ямы/канавы/колодцы, видеть дорожные знаки, спрятанные в кустах, за столбами, за деревьями — в какой момент он должен предвидеть направление полёта брызг из-под колеса? Экстренно затормозить? Выехать на встречку? — задается вопросом читатель «styil».

— В ПДД нигде не написано, что надо перед каждой лужей тормозить, тем более на магистрали, а не в пешеходной зоне, во дворе. Тут спасение белой куртки задача самой белой куртки. Так что отстаньте от водителя, — предложил читатель НГС.



— Когда ты за рулём меньше всего обращаешь внимание на пешеходов и тем более не хочешь кого-то облить из лужи! Тут не успеваешь обруливать ямы и уворачиваться от водятлов, — отметил пользователь.

— Не надо валить всю вину на водителей! То, что вода стоит из-за закрытых ливневок водители не виноваты, а тошнить по городу 5 км/ч, чтобы не облить пешеходов, не всегда получается. Здесь вина всех сразу и никого, — уверен читатель НГС.

Ранее НГС опубликовал фоторепортаж из весеннего Новосибирска. Смотрим на огромные лужи и черный снег.



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