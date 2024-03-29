Истошно вскрикнула: автомобиль окатил грязью прохожую в белой куртке — наглое видео с улицы Петухова

Инцидент произошел утром 29 марта Источник: видео читателя НГС Николая











В Кировском районе Новосибирска водитель иномарки окатил с ног до головы случайную прохожую. Кадрами записи с видеорегистратора с редакцией НГС поделился читатель Николай.



Новосибирец рассказал, что инцидент был снят около половины десятого утра в пятницу, 29 марта. Новосибирец ехал по улице Петухова, заехал на небольшой мост у кольца на Хилокском рынке.

Источник: Читатель НГС Николай

Перед автомобилем Николая ехала машина марки HYUNDAI TUCSON с государственным номером М460МО154. В какой-то момент, при съезде с моста, иномарка ускорилась и окатила с ног до головы водой девушку, которая в тот момент шла по пешеходной дорожке в белой куртке. Девушка от неожиданности вскрикнула.



— Бедная девушка, я думаю, водитель должен ей помочь. Чтобы он хотя бы химчистку ей оплатил, — считает Николай.



Источник НГС сообщил, что владелец данного автомобиля ранее уже привлекался к ответственности за превышение скорости — он превысил допустимую норму на 20–40 километров при движении на перекрестке улиц Ипподромская и Фрунзе. Штраф водителю был выписан 27 апреля 2023 года, оплачен ли он — неизвестно.



Если вы водитель автомобиля, или же пострадавшая девушка, то свяжитесь с редакцией НГС по номеру 8–923–157–00–00 (WhatsApp).