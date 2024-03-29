Весна Построю из мусора лодку: в Новосибирск пришла весна — фоторепортаж с черным снегом и лужами
Построю из мусора лодку: в Новосибирск пришла весна — фоторепортаж с черным снегом и лужами
В городе стало теплее и начал таять снег
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В Новосибирске наступили последние дни марта. Утром 29 марта в городе прошел небольшой дождь. Снег в плюсовую температуру активно тает, оставляя на тротуарах мусор, который копился в сугробах всю зиму.
Лужи становятся больше с каждым днем — пешеходы занимаются фитнесом и лихо скачут по сухим местам, а машины боятся заехать в воду и обнаружить сюрприз в огромных лужах. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прошелся по центральным улицам города, чтобы поймать уникальную атмосферу весны.
Совсем скоро в городе начнется второй месяц весны, который обещает быть теплее, чем обычно. Температура, по предварительному прогнозу, будет на 1–2 градуса выше нормы.