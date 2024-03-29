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Весна Построю из мусора лодку: в Новосибирск пришла весна — фоторепортаж с черным снегом и лужами

Построю из мусора лодку: в Новосибирск пришла весна — фоторепортаж с черным снегом и лужами

В городе стало теплее и начал таять снег

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Снег активно тает

В Новосибирске наступили последние дни марта. Утром 29 марта в городе прошел небольшой дождь. Снег в плюсовую температуру активно тает, оставляя на тротуарах мусор, который копился в сугробах всю зиму.

Лужи становятся больше с каждым днем — пешеходы занимаются фитнесом и лихо скачут по сухим местам, а машины боятся заехать в воду и обнаружить сюрприз в огромных лужах. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прошелся по центральным улицам города, чтобы поймать уникальную атмосферу весны.

Черный снег лежит на фоне надписи про вдохновение
Иногда асфальт тает вместе со снегом
Детям можно радостно покупаться в грязи
Мусор копился несколько месяцев в снегу
Трамваям тоже приходится ехать, рассекая лужи
Оттаивают и некоторые машины, которые стояли без внимания всю зиму
Многие подумывают перейти на резиновые сапоги
А как красиво на глади воды луж отражается серое небо
До момента, когда расцветут кустарники, еще далеко

Совсем скоро в городе начнется второй месяц весны, который обещает быть теплее, чем обычно. Температура, по предварительному прогнозу, будет на 1–2 градуса выше нормы.

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