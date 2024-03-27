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Весна Днем до +18 градусов: новосибирские синоптики составили прогноз на апрель — когда ждать весеннюю жару

Днем до +18 градусов: новосибирские синоптики составили прогноз на апрель — когда ждать весеннюю жару

Но ночью будет всё же холодно

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А вы готовы к весенним лужам?

Новосибирские синоптики составили предварительный прогноз на апрель. Он опубликован в «Прогнозе возможного возникновения и развития ЧС на территории НСО на апрель», которое составляет региональное МЧС.

В первой декаде апреля средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1–3 градуса. Температура воздуха будет колебаться ночью от -2... +3 градусов (местами -7 градусов) до +2... +7 градусов (местами 0... -3 градуса), днем от +3... +8 до +13... +18 градусов. Смешанные осадки, порывистый ветер ожидаются в первой половине декады.

— Во второй декаде температура будет около и выше нормы на 1–2 градуса, — предупреждают синоптики. — Ночью от -2... -7 градусов (местами -12 градусов) до +2... +7 градусов (местами 0... -3 градуса). Днем будет преобладать +5... +10 градусов, отдельные дни местами +12... +17 градусов. Осадки около нормы.

В третьей декаде среднесуточная температура воздуха будет около нормы. В темное время суток от 0... +5 градусов (местами -2... -7 градуса), в светлое время суток будет преобладать +5... +10 градусов, в отдельные дни местами +12... +17 градусов. Осадков ожидается около нормы.

В Новосибирске с начала весны открыли только 573 ливневки — это чуть более 13% от общего числа.

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