Из-за непогоды в Толмачево не смог приземлиться самолет из Китая — он улетел на запасной аэродром

29 марта в Толмачево в Новосибирске не смог приземлиться грузовой самолет из Чжэнчжоу (Китай) авиакомпании «Волга-Днепр».
Как сообщают НГС в пресс-службе новосибирского аэропорта, судно отправилось на запасной аэродром в Барнауле.
— Ушел на запасной по метеоусловиям Толмачево. Другие борта не уходили, — уточнили корреспонденту.
Судя по прогнозу, опубликованному на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня в областной столице наблюдается юго-западный ветер скоростью 7–12 метров, местами — порывы до 17 м/с.
Зимой три самолета не смогли приземлиться в Новосибирске из-за тумана — они также ушли на запасной аэродром.