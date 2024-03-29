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Дороги и транспорт Из-за непогоды в Толмачево не смог приземлиться самолет из Китая — он улетел на запасной аэродром

Из-за непогоды в Толмачево не смог приземлиться самолет из Китая — он улетел на запасной аэродром

В городе наблюдается сильный ветер

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Самолет отправили в Барнаул

29 марта в Толмачево в Новосибирске не смог приземлиться грузовой самолет из Чжэнчжоу (Китай) авиакомпании «Волга-Днепр».

Как сообщают НГС в пресс-службе новосибирского аэропорта, судно отправилось на запасной аэродром в Барнауле.

— Ушел на запасной по метеоусловиям Толмачево. Другие борта не уходили, — уточнили корреспонденту.

Судя по прогнозу, опубликованному на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня в областной столице наблюдается юго-западный ветер скоростью 7–12 метров, местами — порывы до 17 м/с.

Зимой три самолета не смогли приземлиться в Новосибирске из-за тумана — они также ушли на запасной аэродром.

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Новосибирск Толмачево Аэропорт Запасной аэродром
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