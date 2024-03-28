Сняли 100% премии: что еще ждет водителя троллейбуса № 13, который выехал на встречку из-за ДТП

Троллейбус двигался по встречной полосе у перекрестка на улице Писарева и Ипподромской Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











В Новосибирске у водителя троллейбуса № 13 сняли премию за март из-за выезда на встречную полосу. Его заметили на прошлой неделе у перекрестка улиц Писарева и Ипподромской.

19 марта в этом месте произошло ДТП в направлении Сухого Лога.

— Было парализовано движение, как автомобильного транспорта, так и троллейбусов. Водитель троллейбуса, оценив ситуацию, самостоятельно принял решение объехать место ДТП по встречной полосе для движения, чем нарушил ПДД, — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска. — За нарушение ПДД и должностной инструкции водителю троллейбуса снижен размер премиальной оплаты за март 2024 года на 100%, объявлен выговор.

С другими водителями провели внеочередной инструктаж по соблюдению правил дорожного движения и должностной инструкции.

В Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что водитель нарушил пункт 9.1.1 ПДД — выехал на полосу встречного движения. На него составили административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения». Ему грозит штраф в 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.