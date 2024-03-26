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Происшествия «Водила не понял и отъехал»: троллейбус сбил юношу у пешеходного перехода — полиции пришлось броситься в погоню

«Водила не понял и отъехал»: троллейбус сбил юношу у пешеходного перехода — полиции пришлось броситься в погоню

На месте работали как минимум четыре машины ДПС

19 074
89 комментариев
Разбираться в происшествии будет полиция

В Новосибирске троллейбус сбил сибиряка в районе пешеходного перехода и уехал. ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова и Алтайской сегодня, 26 марта, около 14:00.

— Свидетелем была моя супруга, она ехала в этом троллейбусе. Сказала, что весь троллейбус в шоке, а водитель не понял. Сказала: «Но нас так тряхнуло. Кто-то говорит, ребенка сбили, кто-то — что взрослого. Водила не понял и отъехал на остановку. Потом его полиция догнала. Нас он высадил, и туда приехала скорая», — передает разговор с женой читатель НГС.

На месте очевидцы заметили как минимум четыре экипажа ДПС, скорую и троллейбус, который стоит без водителя.

В ГИБДД Новосибирска подтвердили факт ДТП и за комментариями посоветовали обратиться в ГУ МВД по Новосибирской области, что и было сделано. В ГУ МВД сообщили, что информацию уточняют.

Если вы знакомы с погибшим, свяжитесь с редакцией НГС.
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Сегодня стало известно, что врачам удалось стабилизировать состояние женщины, в которую влетел кроссовер Toyota Highlander, когда она выходила из подъезда.

Обновлено.

В Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что ДТП произошло в 13:20.

— По предварительной информации, 43-летний водитель троллейбуса двигался по улице Кирова со стороны улицы Дунайская. У дома 317 по улице Кирова совершил наезд на пешехода, который двигался справа налево по ходу движения троллейбуса вне зоны пешеходного перехода, — объяснили автоинспекторы.

35-летний пешеход скончался на месте.
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