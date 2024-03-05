Быстро гнали и ехали на красный: сколько раз новосибирских водителей поймали камеры — топ нарушений

Новосибирских водителей более 200 тысяч раз поймали камеры в феврале. Дорожники назвали топ-3 нарушений ПДДД.
Как сообщили в телеграм-канале ЦОДД, в феврале чаще всего водители не соблюдали скоростной режим. За минувший месяц комплексы фиксаций ПДД поймали 207 821 автомобилиста, который проехал слишком быстро. Таким нарушителям грозит статья 12.9 КоАП РФ «превышение установленной скорости движения».
На втором месте оказались те, кто не соблюдал правила маневрирования — рядности. Таких нарушений зафиксировали 16 988 по статье 12.16 КоАП РФ «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».
Еще одно частое нарушение, такое же серьезное, как и обозначенные выше — проезд на запрещающий сигнал светофора. Всего за месяц комплексы зафиксировали 10 879 участников движения, которые проезжали на «красный». Водителей привлекали по статье 12.12 КоАП РФ «проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».
Ранее стало известно, что один комплекс фиксации нарушений собирает штрафы почти на 8 миллионов рублей в год. НГС рассказывал, куда идут эти деньги. Недавно в городе у здания на Красном проспекте, 41 установили камеру, которая штрафует водителей за телефон в руках, пока это единственный подобный комплекс.
В этом году в городе установят 50 новых комплексов фотовидеофиксации. Где именно — можно посмотреть на этой карте.