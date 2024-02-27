Новосибирец оплатил 108 штрафов за нарушение ПДД, чтобы у него не отняли десять КАМАЗов

Новосибирский предприниматель заплатил почти 200 тысяч за 108 штрафов, выписанных за нарушение ПДД. Он сделал это, чтобы снять запрет на регистрацию машин.
— Сам гражданин штрафы не оплачивал. Банковские счета были нулевые, поэтому удержаний денежных средств никаких не было. По адресу проживания должника застать не удалось. Но на него было зарегистрировано 10 КАМАЗов, два автомобиля — Toyota Corolla и Nissan Vanette. В отношении автомобилей вынесли постановления о запрете на регистрационные действия, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
Для погашения долга имущество могли и продать, но дожидаться таких мер мужчина не стал. Предпринимателю потребовалось переоформить грузовые машины, так он узнал о запрете на регистрацию и решил погасить долг. Он внес
Ранее в Новосибирске приставы арестовали Lexus 470 у сибиряка, который скрывал свой внушительный дополнительный доход, чтобы не платить больше алиментов.