Новосибирец оплатил 108 штрафов за нарушение ПДД, чтобы у него не отняли десять КАМАЗов

Новосибирский предприниматель заплатил почти 200 тысяч за 108 штрафов, выписанных за нарушение ПДД. Он сделал это, чтобы снять запрет на регистрацию машин.



— Сам гражданин штрафы не оплачивал. Банковские счета были нулевые, поэтому удержаний денежных средств никаких не было. По адресу проживания должника застать не удалось. Но на него было зарегистрировано 10 КАМАЗов, два автомобиля — Toyota Corolla и Nissan Vanette. В отношении автомобилей вынесли постановления о запрете на регистрационные действия, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.