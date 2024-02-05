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Возле театра «Глобус» начнут штрафовать за непристегнутый ремень: где еще поставят новые камеры

Показываем карту с комплексами

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Начальная цена работ по контракту составляет 24,3 миллиона рублей

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В Новосибирске ищут подрядчика, который поставит комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД на улицах в двух районах города. За выполнение работ по контакту победителю аукциона готовы заплатить почти 25 миллионов рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 5 февраля. Заказчиком комплексов выступает ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения».

В описании объекта закупки сказано, что речь идет о двух комплексах, которые установят в Центральном и Дзержинском районах Новосибирска. В частности, устройство появится на пересечении Кошурникова и Адриена Лежена.

Комплекс будет фиксировать нарушения со стороны улиц Фрунзе, Бориса Богаткова, а также левого берега Каменки. Камеры смогут отследить проезд на запрещающий сигнал светофора, управление автомобилем водителем с непристегнутым ремнем безопасности и другое.

Еще один комплекс планируется разместить на перекрестке улиц Серебренниковской и Октябрьской вблизи театра Глобус. Устройство будет отслеживать нарушения со стороны улиц Каменской, Коммунистической, Чаплыгина и Красного проспекта.

Указано, что поставщик должен разработать схему организации дорожного движения на период производства работ, доставить устройства до мест установки, смонтировать оборудование комплекса на опорах и другое. В список работ также входит пуско-наладочная работа оборудования и остальное.

Начальная цена работ по контракту составляет 24,3 миллиона рублей. Подать заявку на участие в закупке можно до 13 февраля, определить поставщика устройств планируется 15 февраля.

В сентябре прошлого года в Новосибирске искали подрядчика для поставки комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на Красном проспекте. Участки, где планировалось разместить устройства, мы нанесли на карту.

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