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Комплексы фиксации нарушений ПДД разместят на Красном проспекте — смотрим карту

В городе разместят семь новых устройств

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Комплексы установят около семи домов на Красном проспекте

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В Новосибирске ищут подрядчика, который поставит для города новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Аукцион на выполнение работ разместили на сайте госзакупок накануне, 29 августа.

Заказчиком устройств выступает ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения». В документах указано, что комплексы установят около семи домов на Красном проспекте.

Речь идет о домах №13, 15, 17, 22, 33, 41 и 48 на Красном проспекте. В комплектацию устройств войдут видеодатчики, система инфракрасной подсветки и другое. Комплексы фотовидеофиксации будут отслеживать такие нарушения, как движение автомобилей по полосе для маршрутного транспорта, а также их остановку. Кроме того, оборудование сможет выявлять водителей и пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности.

Поставщик должен доставить оборудование до места установки, смонтировать и подключить устройства к электроснабжению. Поставка также включает в себя пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию и другое.

— Выполнить проведение пробного испытания комплекса с предоставлением сформированного комплексом материала по зафиксированным правонарушениям с разных направлений, — указано в документах.

Поставить оборудование необходимо в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта. Подать заявку на участие в закупке можно до 9 октября, определить подрядчика планируется 11 октября этого года. Начальная цена контракта составляет более 4,9 миллиона рублей.

В начале сентября стало известно, что в Новосибирске разместят комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на пересечении улиц Гоголя и Селезнева, а также на перекрестке улиц Дачной и Дуси Ковальчук.

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