Комплексы фиксации нарушений ПДД разместят на Красном проспекте — смотрим карту

Заказчиком устройств выступает ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения». В документах указано, что комплексы установят около семи домов на Красном проспекте.

Речь идет о домах №13, 15, 17, 22, 33, 41 и 48 на Красном проспекте. В комплектацию устройств войдут видеодатчики, система инфракрасной подсветки и другое. Комплексы фотовидеофиксации будут отслеживать такие нарушения, как движение автомобилей по полосе для маршрутного транспорта, а также их остановку. Кроме того, оборудование сможет выявлять водителей и пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности.

