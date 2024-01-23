«Резво бежит!»: сибиряк восстановил трофейный Opel Kapitän с 80-летней историей

В гараже реставратора нас встречает стойкий запах бензина. Куда ни глянь — повсюду инструменты разных мастей, запчасти для автомобилей и комплектующие. Здесь же стоит и немецкий раритет — черный Opel Kapitän. Это машина представительского класса, поэтому позволить ее себе могли далеко не все. Различные модификации Opel выходили в свет до 1970 года. Инженерные и дизайнерские решения легли в основу ГАЗ М-20 — той самой советской «Победы». «Капитан» Засорина — трофейный.

— С окончанием Великой Отечественной войны наши вывозили трофеи из Германии. Генералы, как правило, привозили машины. Полковники, допустим, мотоциклы. Майоры — ружья, сервизы. Солдатам доставалось что попроще. Один наш военный привез «Капитана» сюда в Омск. Ездил он на ней порядка 20 лет, а потом продал. Машину у него купил рабочий из Крутой Горки. Много лет она там ходила, — говорит реставратор.

