«Резво бежит!»: сибиряк восстановил трофейный Opel Kapitän с 80-летней историей

Омский реставратор Михаил Засорин восстановил Opel Kapitän — немецкий ретроавтомобиль. Машины этой марки начали выпускать в Германии в 1939 году. На восстановление машины ушло несколько лет, и теперь она может ездить по городским дорогам. NGS55.RU побывал в гостях у Михаила Засорина: мастер рассказал, каким образом машина оказалась в Омске, как именно он ее восстанавливал и что планирует с ней делать дальше.
В гараже реставратора нас встречает стойкий запах бензина. Куда ни глянь — повсюду инструменты разных мастей, запчасти для автомобилей и комплектующие. Здесь же стоит и немецкий раритет — черный Opel Kapitän. Это машина представительского класса, поэтому позволить ее себе могли далеко не все. Различные модификации Opel выходили в свет до 1970 года. Инженерные и дизайнерские решения легли в основу ГАЗ М-20 — той самой советской «Победы». «Капитан» Засорина — трофейный.
— С окончанием Великой Отечественной войны наши вывозили трофеи из Германии. Генералы, как правило, привозили машины. Полковники, допустим, мотоциклы. Майоры — ружья, сервизы. Солдатам доставалось что попроще. Один наш военный привез «Капитана» сюда в Омск. Ездил он на ней порядка 20 лет, а потом продал. Машину у него купил рабочий из Крутой Горки. Много лет она там ходила, — говорит реставратор.
«Поменял я практически всё»
Следующий владелец, омский предприниматель, решил восстанавливать авто. Правда, не своими руками. Он отдал машину в автосервис, а там сразу же начались проблемы с комплектующими. Работники сделали что могли: что-то с авто сняли, где-то его зачистили и зашпаклевали. Но не было деталей — тех же крыльев. А найти оригинальные детали на немецкую машину 1939 года — та еще задачка.
Михаил Кузьмич — инженер-механик, который любит восстанавливать ретроавтомобили. На «Капитан» он обратил внимание еще в 2004 году: авто выкатили на улицу, и оно начало гнить. Реставратор созвонился с владельцем, предложил продать машину, но по цене договориться не удавалось. «Немец» долго стоял на продаже, вот только покупатель не находился. Владелец «Опеля» видел, как машина покрывается сквозными дырками от ржавчины, вконец отчаялся и всё-таки договорился с реставратором. Случилось это чуть больше четырех лет назад.
У мастера есть знакомый из Москвы, он восстанавливал такой же автомобиль. И только на стекла для фар (а они очень интересные, шестиугольные) у него ушло по 800 евро за штуку. Некоторые детали ему приходилось заказывать из ЮАР. Остается лишь догадываться, сколько денег ушло на восстановление авто. Кузьмич же многие детали производит сам — смотрит, как было, а затем пытается воссоздать максимально похожий вариант. Покупать оригинальные детали слишком дорого.
— Из родного здесь сохранились накапотный гребень и коробка передач. Покрасил я ее сам. Черный цвет потому, что такой указан в ПТС. Мудрить не стал: как написано, так и делал. От «Победы» взял заднее сиденье, и оно точно подошло. Передняя подвеска — поставил ее от «победовской». Поменял я практически всё. Крыльев, считай, не было вообще. Пороги, днище, половина дверей — всё было сгнившее. Ни приборов, ни руля. Двигатель на ней стоял «волговский», — рассказывает мастер.
«Резво бежит!»
У оригинального «Капитана» шестицилиндровый двигатель и трехступенчатая коробка передач. Приборов в нем немного — есть спидометр, указатель бензина, часы. Сейчас отреставрированный «Опель» во многом состоит из комплектующих от «Волг» и «Москвичей».
Салон авто выглядит комфортабельно, хотя и непривычно. Сидений в нем нет: спереди и сзади стоят диваны. Отдельная история — багажник с тяжелой дверью. Тяжелой, потому что с внутренней стороны к ней крепится запасное колесо. Сам же багажник открывается вниз, а не вверх, как в современных авто:
— На такой автомобиль в среднем уходит около года — с учетом того, что я здесь каждый день. Это очень трудоемкий процесс. Вот представь: крыло я делаю из кусков. Смотрю по фотографиям оригинала, увеличиваю их. Мне надо как-то сориентироваться. Затем беру материал с крыш автомобилей, крылья и всё прочее. Приварил кусок, обработал. Всё зашпаклевано, очищено.
Михаил Кузьмич уже успел прокатиться на восстановленном «Опеле». В родном двигателе — 52 лошадиные силы, а в «волговском», который установлен в машине, — 75. Но мастер сильно не разгонялся:
— Резво бежит! Но разгонять было некогда. Зимой куда поедешь на летней резине? Прокатился по дороге и обратно. Но машину буду выставлять на продажу. Я же гоняю автомобили на свадьбы, не думаю, что он будет востребован.
Первая модель Opel Kapitän стала последним довоенным автомобилем. Тогда модельный ряд состоял из двух- и четырехдверных седанов и кабриолета. К осени 1940 года Германия прекратила выпуск гражданских легковых автомобилей и нацелилась на сборку военных машин: на тот момент был произведен