Сибиряк не смог проехать из-за перерытой дороги и протащил машиной бетонные блоки с газона — видео

Неделю назад на улице Адриена Лежена в Новосибирске перекрыли дорогу из-за прорыва трубы. Теперь местным приходится объезжать по дворам, но один из автомобилистов так разозлился, что отодвинул бетонные блоки с газона, чтобы проехать. Его действия попали на видео.

