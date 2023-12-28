Сибиряк не смог проехать из-за перерытой дороги и протащил машиной бетонные блоки с газона — видео

Неделю назад на улице Адриена Лежена в Новосибирске перекрыли дорогу из-за прорыва трубы. Теперь местным приходится объезжать по дворам, но один из автомобилистов так разозлился, что отодвинул бетонные блоки с газона, чтобы проехать. Его действия попали на видео.
Как рассказала НГС одна из жительниц дома на улице Адриена Лежена, 9, дорогу перекрыли 19 декабря. Из-за этого водители начали объезжать перекрытый участок по газону, на котором недавно высадили деревья, превратив зеленую зону в дорогу. Кроме того, проезжать начали и по придомовой территории на улице Адриена Лежена, 9.
— Жители дома номер 9 живут, как в аду. По своему же двору пройти нельзя: пробка, злобные водители, которые сигналят и матерят пешеходов. Вчера дошло до того, что блоки, которыми перегородили дорогу на газоне утащили в сторону, — рассказала одна из жительниц.
На видео, которое появилось в распоряжении редакции видно, что мужчина прикрепил трос от машины к блокам и оттащил их подальше, освободив проезд. Там утверждает жительница, высажены саженцы и засеян газон. На другом видео — дорога перед подъездами домов, теперь там проезжает большое количество машин.
В СГК сообщили НГС, что бригада уже устранила прорыв на трубе, сотрудники засыпали яму, сейчас осталось только забетонировать — до выполнения окончательного благоустройства весной.
— Бетонирование проезжей части будем производить завтра, 29 декабря. Дорогу откроем 3 января после затвердевания бетона. Блоки вернут на место, — рассказали в пресс-службе компании.
26 декабря на улице Тульской автомобиль провалился в яму, которую вырыли для строительства канализационного коллектора. В результате ДТП пострадала 20-летняя пассажирка автомобиля «Хендай Солярис» и 35 летний рабочий. Пострадавших увезли в больницу. Момент аварии попал на видео.