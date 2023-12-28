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Сибиряк не смог проехать из-за перерытой дороги и протащил машиной бетонные блоки с газона — видео

В СГК обещали вернуть блоки на место

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Дорогу перекрыли 19 декабря, спустя неделю автомобилист решил убрать блоки, их, по словам жителей, специально установили на газоне

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Неделю назад на улице Адриена Лежена в Новосибирске перекрыли дорогу из-за прорыва трубы. Теперь местным приходится объезжать по дворам, но один из автомобилистов так разозлился, что отодвинул бетонные блоки с газона, чтобы проехать. Его действия попали на видео.

Как рассказала НГС одна из жительниц дома на улице Адриена Лежена, 9, дорогу перекрыли 19 декабря. Из-за этого водители начали объезжать перекрытый участок по газону, на котором недавно высадили деревья, превратив зеленую зону в дорогу. Кроме того, проезжать начали и по придомовой территории на улице Адриена Лежена, 9.

— Жители дома номер 9 живут, как в аду. По своему же двору пройти нельзя: пробка, злобные водители, которые сигналят и матерят пешеходов. Вчера дошло до того, что блоки, которыми перегородили дорогу на газоне утащили в сторону, — рассказала одна из жительниц.

На видео, которое появилось в распоряжении редакции видно, что мужчина прикрепил трос от машины к блокам и оттащил их подальше, освободив проезд. Там утверждает жительница, высажены саженцы и засеян газон. На другом видео — дорога перед подъездами домов, теперь там проезжает большое количество машин.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

В СГК сообщили НГС, что бригада уже устранила прорыв на трубе, сотрудники засыпали яму, сейчас осталось только забетонировать — до выполнения окончательного благоустройства весной.

— Бетонирование проезжей части будем производить завтра, 29 декабря. Дорогу откроем 3 января после затвердевания бетона. Блоки вернут на место, — рассказали в пресс-службе компании.

26 декабря на улице Тульской автомобиль провалился в яму, которую вырыли для строительства канализационного коллектора. В результате ДТП пострадала 20-летняя пассажирка автомобиля «Хендай Солярис» и 35 летний рабочий. Пострадавших увезли в больницу. Момент аварии попал на видео.

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