Губернатор Омской области заявил о планах расширения трассы Тюмень — Новосибирск — об этом просили Путина

Губернатор Омской области заявил о планах по расширению трассы Тюмень — Новосибирск после вопроса журналиста президенту Владимиру Путину во время пресс-конференции. Об этом Виталий Хоценко написал в своем телеграм-канале.
Во время прямой линии журналист Елена Беляева из ГТРК «Иртыш» отметила, что на протяженном отрезке трассы Тюмень — Новосибирск — двухполосная дорога, на которой часто происходят аварии. Она спросила, планируется ли расширение дороги. Владимир Путин пообещал рассмотреть участок, о котором заявила журналист.
Как сообщается в телеграм-канале губернатора Омской области, развивать Сибири в целом и, в частности, Омскую область важно. Сейчас Виталий Хоценко прорабатывает вопрос по поводу трассы с заместителем Председателя Правительства России.
— Владимир Владимирович обозначил планы расширения федеральной дороги Тюмень — Новосибирск, которая возьмет в кольцо и город Омск. В этом направлении работаем с заместителем Председателя Правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным, — говорится в телеграм-канале.
НГС в режиме онлайн следил за тем, как проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. Вы можете прочитать короткий пересказ главных заявлений президента.