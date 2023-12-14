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Итоговая пресс-конференция Путина

Журналист из Сибири попросила президента расширить трассу Тюмень — Новосибирск

Владимир Путин отметил, что займется этим вопросом

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Сейчас трасса имеет всего две полосы

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Вопрос о расширении трассы Тюмень — Новосибирск задали Владимиру Путину на пресс-конференции.

— Сегодня уже говорили про поворот на Восток, понятно, что там сейчас определенный экономический интерес и как раз Омская область находится на пересечении крупных транспортных путей. Есть такая проблема, что довольно протяженный отрезок трассы Тюмень — Новосибирск — это двухполосная дорога, очень аварийная. Планируется ли расширение этой трассы? — поинтересовалась журналист ГТРК «Иртыш» Елена Беляева.

Как отметил Владимир Путин, он поручит Министерству транспорта изучить этот участок и включить его в процесс реновации.

— Ранее мы говорили о трассе на Казань, а потом на Тюмень и Новосибирск, планируем сделать там кольцо. Средства на это есть, планы уже реализуются. Конкретно этот участок надо посмотреть. Я скажу Министерству транспорта, — пояснил Владимир Путин.

НГС в режиме онлайн следил за тем, как проходит большая пресс-конференция Владимира Путина.

Владимир ПутинРасширение дорогиНовосибирскТюмень
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