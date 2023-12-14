Путин больше четырех часов отвечал на вопросы россиян и журналистов: главные заявления — коротко

О мире

Существенная часть вопросов Путину была посвящена спецоперации. Один из первых вопросов, который прозвучал на пресс-конференции: «Когда будет мир?»



— Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, — ответил Путин. — Теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. Я напомню, о чём мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе. Вот смотрите, что происходит с точки зрения денацификации. В ходе переговорного процесса, который имел определенный этап после подготовки проекта возможного соглашения, в целом они не соглашались с тем, что нужна какая-то денацификация <...> Но как же нет? Вопрос о денацификации Украины актуальный.