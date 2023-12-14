Путин больше четырех часов отвечал на вопросы россиян и журналистов: главные заявления — коротко

Владимир Путин 14 декабря в прямом эфире подвел итоги года, отвечая на вопросы во время большой пресс-конференции. В этом году она была совмещена с «Прямой линией», на которой глава государства отвечает на вопросы жителей страны. Совмещенное мероприятие заняло больше четырех часов, но даже за это время президент не успел ответить на все вопросы, которые ему прислали. Однако многие из них удалось объединить — все-таки многих россиян волнуют одни и те же вещи. Коротко пересказываем главные заявления Путина.
О мире
Существенная часть вопросов Путину была посвящена спецоперации. Один из первых вопросов, который прозвучал на пресс-конференции: «Когда будет мир?»
— Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, — ответил Путин. — Теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. Я напомню, о чём мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе. Вот смотрите, что происходит с точки зрения денацификации. В ходе переговорного процесса, который имел определенный этап после подготовки проекта возможного соглашения, в целом они не соглашались с тем, что нужна какая-то денацификация <...> Но как же нет? Вопрос о денацификации Украины актуальный.
О второй волне мобилизации
Еще один насущный вопрос: вторая волна мобилизации. Слухи о ней появляются регулярно. Путин заверил, что в ней «никакой необходимости нет». По словам президента, в зоне СВО сейчас находятся 617 тысяч российских военных.
— В начале мобилизации было много иронии по поводу такого призыва, но мобилизованные отлично воюют, — ответил президент. — 14 мобилизованных получили звания Героев России. Сейчас 244 тысячи мобилизованных находятся в зоне спецоперации, 41 тысяча человек уволена по здоровью или по достижении предельного возраста. В этом году по контракту в Российскую армию уже набрано 486 тысяч человек.
О ветеранах СВО
Не все вопросы задавали из зала — были и видеообращения. Мужчины в военной форме с портретами Путина на шевронах говорят, что находятся на линии фронта, и спрашивают, что с военнослужащими будет после СВО. Может быть, ветераны спецоперации могли бы заниматься воспитанием подрастающего поколения?
— Что касается востребованности таких людей, как вы, в процессе воспитания молодого поколения, она в высшей степени востребована. Это очевидная абсолютно вещь, особенно на переломных моментах людей страны, вот как у нас сейчас, — заверил Путин.
О зарплатах
Президента спросили, какими экономическими показателями он гордится. Он ответил, что самый главный — это «рост экономики, рост ВВП по концу года ожидается 3,5%». Он признал, что инфляция «подросла» (по данным Центробанка, в ноябре она составила 7,5%), но заявил, что и реальная зарплата вырастет.
— Реальная зарплата вырастет на где-то около восьми процентов, это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране это статистика точная, — рассказал Путин.
О ценах
Хотя общая инфляция составила 7,5%, отдельные продукты подорожали существенней. Цена куриных яиц росла на протяжении всего 2023 года, и к середине декабря яйца подорожали на 46,18%. Жительница Краснодара Ирина Акопова попросила Путина разобраться. Он извинился и пообещал, что ситуация улучшится.
— Но что произошло: спрос увеличился, а объема производства нет. Первое. Второе: вовремя не открыли импорт в должном объеме, — объяснил Путин. — Сейчас из Турции предлагают поставки дополнительные, из других стран, из Белоруссии предлагают. Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Я очень на это надеюсь. Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Сбой в работе Правительства.
О вакцинах
Во время пресс-конференции ведущая отметила, что заболеваемость корью в этом году выросла в рекордные 300 раз. При этом в ряде регионов есть проблемы с вакцинами — на прямую линию обратились из Самары, аналогичная ситуация в Свердловской области. Путин объяснил, что проблема с вакцинами тоже кроется в дефиците яиц.
— Потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы его было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества. Просто своевременно этого не было сделано. Это первое, — рассказал президент. — Второе — там все решения приняты, я думаю, в ближайшее время проблемы такой не будет.
Об абортах
В течение всего 2023 года власти много говорили о том, как бороться с абортами в России: звучали самые разные предложения — от ограничения до полного запрета. В начале декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с критикой ограничительных мер, назвав некоторые из них «шараханьями». Точку в этом вопросе попросили поставить сегодня главу государства.
— Демографическая проблема решалась бы, если бы женщины, узнавая о беременности, принимали решение в пользу сохранения ребенка. Но права и свободы женщины тоже должны соблюдаться, — считает Путин. — А как решать эту проблему? Решение проблемы лежит в разных областях. Первое — обращение к нашим традиционным ценностям, одной из которых является большая семья.
Помимо традиционных ценностей президент предложил обратить внимание на здравоохранение и материальную сторону — продолжать работать над мерами поддержки семей с детьми.
О российских самолетах и авто
Были вопросы и о технике — самолетах и автомобилях. Курсант летного училища Максим Салтыков спросил, будем ли мы летать и на чём? Путин заявил, что парк воздушных судов был перегружен самолетами иностранного производства, часть из них выкупят, а к 2030 году построят более тысячи российских самолетов.
В том, что касается российского автопрома, вопрос был о ценах. Президента спросили, почему ценник на продукцию АВТОВАЗа «улетел в космос», Путин поправил, что он улетел «процентов на 40%», а не в космос.
— Мне кажется, тут и объяснять ничего не надо, всем и так всё ясно, — считает Путин. — Но тем не менее скажу. Когда европейские, японские, южнокорейские бренды ушли из России, здесь несколько вопросов возникло. Конечно, они с компонентами ушли. Возник вопрос развития собственной базы. АВТОВАЗ с количеством справляется. Но чем больше будет, тем меньше будет цена. Определенные издержки все-таки связаны с тем, что так или иначе производитель добывает импортные компоненты, но уже по другой цене. Поэтому идет удорожание. Плюс к этому небольшое количество.
О советах себе из прошлого
Последним прозвучал вопрос Андрея Колесникова из «Коммерсанта». Он спросил, что бы Путин сказал Путину образца 2000 года, и жалеет ли он о чем-то. Президент ответил, что, оказавшись перед Путиным образа 2000 года, он бы сказал: «Верной дорогой идете, товарищ».
— От чего бы предупредил. От наивности и избыточной доверчивости наших так называемых партнеров. И по поводу советов, напутствий. Надо верить в великий российский народ. В этой вере — залог успеха возрождения, становления и развития России, — такими словами закончил Путин подведение итогов года и напоследок извинился перед всеми, кто не успел задать вопрос.
В течение всех четырех часов пресс-конференции президента мы вели онлайн-трансляцию — в ней вы найдете больше ответов Путина.