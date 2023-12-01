Прокуратура заставила мэрию Новосибирска нанести дорожную разметку у остановок

Прокуратура Новосибирска вынесла представления мэру Анатолию Локтю за отсутствие дорожной разметки у остановок общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, проверка показала, что остановочные пункты не соответствуют требованиям ГОСТ.
— Прокурор города внес представление мэру Новосибирска, по результатам рассмотрения которого МБУ «Городской центр организации дорожного движения» выполнило работы по нанесению дорожных разметок в районе остановок общественного транспорта на улицах Кирова, Выборной, Танкистов, проспекте Дзержинского, — пояснили в ведомстве.
Также после вмешательства прокуратуры власти города привели в надлежащий вид остановку «Мебельная фабрика», остановки в районе домов 14, 36 по улице Мира и «Магазин номер 27» по улице Есенина.
Ранее Анатолий Локоть получил представление от прокуратуры за беспорядок на улицах города. Надзорное ведомство возмутили мусор, реклама на столбах и разрытие дороги.