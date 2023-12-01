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Прокуратура заставила мэрию Новосибирска нанести дорожную разметку у остановок

Надзорное ведомство вынесло представление мэру

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Нарушения выявили на нескольких улицах города

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Прокуратура Новосибирска вынесла представления мэру Анатолию Локтю за отсутствие дорожной разметки у остановок общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, проверка показала, что остановочные пункты не соответствуют требованиям ГОСТ.

— Прокурор города внес представление мэру Новосибирска, по результатам рассмотрения которого МБУ «Городской центр организации дорожного движения» выполнило работы по нанесению дорожных разметок в районе остановок общественного транспорта на улицах Кирова, Выборной, Танкистов, проспекте Дзержинского, — пояснили в ведомстве.

Также после вмешательства прокуратуры власти города привели в надлежащий вид остановку «Мебельная фабрика», остановки в районе домов 14, 36 по улице Мира и «Магазин номер 27» по улице Есенина.

Ранее Анатолий Локоть получил представление от прокуратуры за беспорядок на улицах города. Надзорное ведомство возмутили мусор, реклама на столбах и разрытие дороги.

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