Прокуратура внесла Локтю представление из-за проезда на Республиканской. Как отреагировала мэрия Новосибирска?

Прокурор Новосибирска внес представление мэру Анатолию Локтю из-за проезда на Республиканской, где нет пешеходных переходов. Однако пока оно не поступало в городской департамент транспорта.
В начале октября НГС писал о том, что группа новосибирцев требует установить лежачие полицейские на дороге от улицы Республиканской, 1/1 до Авиастроителей, 1/1. По словам жителей, на проезде фактически нет пешеходных переходов, тротуаров и освещения. Дети, которые ходят там в школу, нарисовали «зебру» мелом.
В мэрии жителям сообщали, что этот проезд не относится к автомобильным дорогам. При этом прокуратура региона заверила редакцию в том, что это автодорога 3-ей категории — но она не поставлена на кадастровый учет, не оформлена в муниципальную собственность и не включена в реестр муниципального имущества. По информации ведомства, мэру города было внесено представление.
— Представления [по этому вопросу] в департамент транспорта не поступали, — 30 октября в ответ на запрос НГС сообщили в пресс-службе мэрии.
Недавно жители микрорайона на Дуси Ковальчук заявили, что в их микрорайоне почти не осталось действующих проездов. Люди оказались фактически заперты в своих дворах.