Дети мелом нарисовали «зебру» на улице в Новосибирске — они там идут в школу, а власти отказываются делать переход

— Просим помочь с установкой лежачих полицейских и знаков «Пешеходный переход». Не меньше трех.



Один из авторов жалоб Николай Новоселов уточнил, что, по мнению активистов, ограничители следует расположить на самых небезопасных участках дороги:



— На Кавалерийской, Газовой, по-моему, и, собственно, на повороте, где с дороги слетела машина.



Жители также пытались добиться ремонта дорожного освещения и обустройства тротуаров. О последних на их обращение в мэрии отвечали следующим образом:



— Этот проезд не является автомобильной дорогой. В 2022 году его ремонт провела подрядная организация «Стройсити» (по программе «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса»). План-задание не предусматривал установку бордюра вдоль всего проезда, устройство недостающих тротуаров, дорожных знаков и так далее: эти работы выполняются при капремонте <…> На проезде от дома №1 корпус 1, нет тротуаров и подходов к дороге. Обустройство пешеходных переходов не представляется возможным, так как не соответствует ГОСТу.