Дети мелом нарисовали «зебру» на улице в Новосибирске — они там идут в школу, а власти отказываются делать переход

Группа новосибирцев требует установить лежачие полицейские на дороге по улице Республиканская — от поворота с Кропоткина до Авиастроителей, где в мае 2023 года на пешеходную тропу слетел автомобиль.
Как рассказали НГС местные активисты, на этом участке нет пешеходных переходов и тротуаров. На сделанной ими фотографии видно, что ребенок идет по земле почти вплотную к дороге. Жители опасаются, что машина может сбить там кого-то из детей, добирающихся до школы.
На Авиастроителей уже происходили жесткие ДТП. Как сообщал «АСТ-54» во «ВКонтакте», в мае этого года там с дороги съехал автомобиль Lexus RX300. Машина проехала мимо поворота и оказалась на пешеходной тропинке. Людей в момент аварии там не было. Новосибирцы писали многочисленные жалобы в мэрию и прокуратуру региона. Копии их обращений есть в распоряжении НГС. В тексте одного из них, от 25 августа, сказано следующее:
— Просим помочь с установкой лежачих полицейских и знаков «Пешеходный переход». Не меньше трех.
Один из авторов жалоб Николай Новоселов уточнил, что, по мнению активистов, ограничители следует расположить на самых небезопасных участках дороги:
— На Кавалерийской, Газовой, по-моему, и, собственно, на повороте, где с дороги слетела машина.
Жители также пытались добиться ремонта дорожного освещения и обустройства тротуаров. О последних на их обращение в мэрии отвечали следующим образом:
— Этот проезд не является автомобильной дорогой. В 2022 году его ремонт провела подрядная организация «Стройсити» (по программе «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса»). План-задание не предусматривал установку бордюра вдоль всего проезда, устройство недостающих тротуаров, дорожных знаков и так далее: эти работы выполняются при капремонте <…> На проезде от дома №1 корпус 1, нет тротуаров и подходов к дороге. Обустройство пешеходных переходов не представляется возможным, так как не соответствует ГОСТу.
В прокуратуре активистам ответили, что проезд оснащен дорожными знаками «Жилая зона» («Конец жилой зоны»). Там запрещено сквозное движение транспорта и для водителей установлено ограничение по скорости — до 20 км/ч. Жители домов, в частности, многоквартирных, могут поставить шлагбаумы и создать «искусственные неровности», но только по результатам общих собраний.
Николай Новоселов предоставил НГС фотографию, на которой видно, что на проезде дети нарисовали «зебру» мелом, чтобы на дороге был хоть какой-то ограничитель. НГС направил запросы в мэрию и прокуратуру Новосибирской области.
Что говорит эксперт
Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков считает, что пока проезд на Республиканской действительно не может быть оснащен пешеходными переходами, лежачими полицейскими и так далее.
— На самом деле в мэрии правы. Если официально это не дорога, то там нельзя обустраивать тротуары, пешеходные переходы и так далее. Нужно, чтобы это было официально признано дорогой, и у нее был паспорт, — прокомментировал эксперт НГС.
В середине сентября НГС рассказывал о том, что рядом с «Березовой рощей» в Новосибирске провалился асфальт. Очевидцы назвали это неожиданным появлением подземного пешеходного перехода.