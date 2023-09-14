«Неожиданно появился подземный пешеходный переход»: рядом с «Березовой рощей» в Новосибирске провалился асфальт

Утром 14 сентября на пересечении улиц Дзержинского и Красина неподалеку от парка «Березовая роща» новосибирцы заметили дыру. Рядом с «зеброй» провалилась плитка и образовалась яма.
— Неожиданно появился подземный пешеходный переход. Тратиться на его создание не пришлось — асфальт провалился без участия людей, — написали местные жители в телеграм-канале «Новосибирск №1».
Корреспондент НГС задала вопрос пресс-службе мэрии о том, почему могла провалиться плитка.
Около 10:00 в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» прохожие отметили, что дыры на перекрестке больше нет.
В июле мусоровоз провалился в асфальт в центре Новосибирска по улице Романова.