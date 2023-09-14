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«Неожиданно появился подземный пешеходный переход»: рядом с «Березовой рощей» в Новосибирске провалился асфальт

По информации очевидцев, портал уже замостили

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Утром на тротуаре зияет огромная дыра

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Утром 14 сентября на пересечении улиц Дзержинского и Красина неподалеку от парка «Березовая роща» новосибирцы заметили дыру. Рядом с «зеброй» провалилась плитка и образовалась яма.

— Неожиданно появился подземный пешеходный переход. Тратиться на его создание не пришлось — асфальт провалился без участия людей, — написали местные жители в телеграм-канале «Новосибирск №1».

Корреспондент НГС задала вопрос пресс-службе мэрии о том, почему могла провалиться плитка.

Около 10:00 в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» прохожие отметили, что дыры на перекрестке больше нет.

Позже читатели сообщили, что дыра исчезла

Позже читатели сообщили, что дыра исчезла

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В июле мусоровоз провалился в асфальт в центре Новосибирска по улице Романова.

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