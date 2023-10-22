Новосибирец обвинил шиномонтажку в навязывании услуг — по его мнению, ненужный ремонт дисков обошелся в 4 тысячи

Житель Новосибирска Андрей заявил, что в шиномонтажной мастерской на улице Военной его сестре навязали дополнительную услугу по прокатыванию дисков. Как рассказал НГС мужчина, ситуация произошла 21 октября, когда его родственница приехала в мастерскую сменить резину летнюю на зимнюю.
— Встретил вчера сестру около ТЦ «Аура», она попросила отвезти ее по делам. Она мне рассказала, что отдала машину на шиномонтажную и ей там будут прокатывать диски. Сразу поехали туда разбираться. Там сказали, что уже исправляли три диска. Хотя я знаю, что они и не нуждались в этом. Сначала я отказался платить, но нам объяснили, что работу уже сделали. В итоге эта процедура обошлась чуть больше четырех тысяч, — пояснил сибиряк.
Как отметил Андрей, он надеется вернуть деньги. По словам мужчины, с ним должно связаться руководство шиномонтажной мастерской для прояснения ситуации. Но пока звонков не поступало.
Корреспондент НГС попытался связаться с шиномонтажной мастерской, но на звонки журналиста так никто и не ответил. Также журналист направил официальный запрос в мастерскую.
Руководитель Федерации автовладельцев в Новосибирске Вячеслав Ашурков рассказал НГС, как сотрудники СТО выявляют дефекты на дисках, и объяснил, соответствует ли цена оказанным услугам.
— Когда переобувают автомобиль, то резину вместе с диском ставят на балансировочный станок. Это делают для того, чтобы проверь, есть ли изгиб на диске. Клиенту должны были показать, действительно ли на дисках есть кривизна и их нужно править. Если говорить о том, что рабочие исправили три диска, то цена полностью оправдана. Но тут действительно надо сделать оговорку, так как мы не знаем, был ли дефект на самом деле, а если и был, то какой процент кривизны был у дисков, — прокомментировал Вячеслав Ашурков.
Ранее Новосибирск вошел в топ-10 мегаполисов по стоимости обслуживания автомобилей. Корреспондент НГС узнал, из чего складывается стоимость ТО и ремонта машин, как меняются цены и какие автомобили новосибирцы ремонтируют чаще других.