Новосибирец обвинил шиномонтажку в навязывании услуг — по его мнению, ненужный ремонт дисков обошелся в 4 тысячи

— Встретил вчера сестру около ТЦ «Аура», она попросила отвезти ее по делам. Она мне рассказала, что отдала машину на шиномонтажную и ей там будут прокатывать диски. Сразу поехали туда разбираться. Там сказали, что уже исправляли три диска. Хотя я знаю, что они и не нуждались в этом. Сначала я отказался платить, но нам объяснили, что работу уже сделали. В итоге эта процедура обошлась чуть больше четырех тысяч, — пояснил сибиряк.

