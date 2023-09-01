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Дорогая ласточка: в Новосибирске подорожало обслуживание и ремонт авто — чего ждать к концу года

С начала года ремонт автомобилей вырос в регионе на 14% — какие машины новосибирцы отправляют на СТО чаще

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Новосибирск стал одним из городов, где выросла стоимость обслуживания автомобиля

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В сети автосервисов FIT SERVICE составили рейтинг городов-миллионников по стоимости обслуживания автомобилей. Новосибирск вошел в топ-10 мегаполисов, хотя и занял 10-е место. Корреспондент НГС узнал, из чего складывается стоимость ТО и ремонта новосибирских машин, как меняются цены и какие автомобили новосибирцы ремонтируют чаще других.

По итогам первого полугодия 2023 года средняя стоимость обслуживания автомобиля в Новосибирске составила 7349 рублей — город замыкает топ-10 миллионников, где ТО и ремонт автомобиля обходится дороже всего. В лидерах топа оказалась Москва (11 185 рублей), на второй строчке — Краснодар (10 219 рублей) и Санкт-Петербург (10 183 рубля).

— В стоимость услуг автосервисов заложены зарплаты сотрудников, поэтому во многом рейтинг можно объяснить средним уровнем доходов в городе. Естественно, что в Москве и Краснодаре зарплаты выше, чем в Челябинске и Владивостоке. Также в городах различны сами автопарки. Обслуживание русских и японских марок сегодня, конечно, дешевле, чем американских и европейских, — объяснила директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.

Самая низкая цена на ремонт оказалась в Челябинске

Самая низкая цена на ремонт оказалась в Челябинске

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Машины обходятся всё дороже

За первые полгода 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го техобслуживание и ремонт автомобилей в Новосибирске подорожали на 14%. В этой категории Новосибирск занял 15-ю строчку из 16 представленных: больше всего, по данным FIT SERVICE, цены на услуги выросли в Казани (+58%), Перми (+40%) и Нижнем Новгороде (+38,2%).

Владивосток стал единственным городом в России, где с начала 2023 года цена на обслуживание автомобиля снизилась

Владивосток стал единственным городом в России, где с начала 2023 года цена на обслуживание автомобиля снизилась

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Чаще всего на новосибирские автосервисы в 2023 году заезжали автомобили японских марок: Toyota, Nissan и Honda, а также Hyundai и Mitsubishi.

— Интересно, что в других российских городах рейтинг самых популярных авто совсем иной, — заметили аналитики FIT SERVICE. — В Краснодаре в лидерах по машино-заездам на станции корейские марки, в столичных городах в топ-3 обязательно прорывается европейский бренд авто, а на Урале и в центральной части страны на первом месте по числу заказ-нарядов на СТО — российская Lada.

Ремонт у дилеров

В дилерском центре Honda сообщили, что в ближайшее время поднимать цены на обслуживание автомобилей не планируют.

— Техническое обслуживание у нас в сервисе стоит в среднем в районе 6–8 тысяч рублей — цена зависит от того, какое моторное масло используется. Если масло марки Honda, то она составит около 8 тысяч, если другие бренды, то в районе 6 тысяч, — рассказал сотрудник центра. — В эту стоимость входит и работа мастера, и замена масляного фильтра, и промывка двигателя, снятие защиты — так сказать, все работы под ключ.

В Subaru-центре стоимость техобслуживания зависит от года выпуска и типа двигателя. Сейчас замена масла новосибирцам обойдется в 2040 рублей, проведение электронной диагностики — в 765 рублей. Если потребуется устранение неполадок, то средняя цена услуги составит порядка 2,5 тысячи рублей.

В дилерском центре Nissan корреспонденту НГС подтвердили, что с начала года цена на некоторые услуги увеличилась, но что это за услуги и сколько составило повышение, не смогли уточнить. Планируется ли увеличение цен на услуги во второй половине 2023 года, пока не известно.

— Сейчас диагностика двигателя на автомобилях марки Nissan начинается от 2300 рублей. Цена может расти в зависимости от работ. К примеру, при разборе стоимость, конечно, увеличится. Если говорить о замене масла, то эта услуга стоит в районе 10 тысяч рублей (вместе с расходными материалами. — Прим. ред.), — пояснила сотрудница Nissan.

Запчасти и расходники

В магазине автозапчастей «Автотрейд» рассказали, что с начала года цена на многие запчасти и расходные материалы выросла. Но, как отметили в магазине, увеличение составило несколько процентов.

— Синтетическое масло японское оригинальное обойдется примерно 4 тысячи рублей за 4 литра, самое же недорогое Totachi стоит примерно 3300 рублей за этот же объем. Воздушные фильтры стоят в среднем от 200 до 400 рублей. Такой расходник, как антифриз, в среднем стоит 1500 рублей за 10 литров, 5 литров — 700–800 рублей. Изменения в ценах были, но они не глобальные: от силы на 3–5%, — пояснил сотрудник магазина Владимир.

В магазине же «Автобан» не заметили увеличения цен. По словам сотрудников, цены остались на прежнем уровне.

— Самое дешевое моторное полусинтетическое масло у нас стоит 250 рублей за литр. Цена на воздушные фильтры начинается от 350 рублей. Литровая канистра тосола стоит 140 рублей, а антифриз — в среднем 160 рублей. Во многих магазинах города был небольшой подъем на запчасти, у нас с начала года цена никак не поменялась, — пояснил сотрудник магазина.

В автокомплексе Reaktor до конца года повышения цен больше не ждут: китайские производители, которые поставляют компании комплектующие, в том числе для ходовой части, цены не меняли.

— На расходники цены остались прежние: масло синтетическое объемом 1 литр как стоило в среднем 550 рублей, так и стоит. Антифриз самый бюджетный стоит 200 рублей, — рассказал сотрудник магазина Константин.

Ранее новосибирские водители выстроились в огромные очереди на шиномонтажки. Чтобы сменить резину на своем автомобиле, людям приходилось ждать по несколько часов или записываться в салон заранее.

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