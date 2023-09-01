Дорогая ласточка: в Новосибирске подорожало обслуживание и ремонт авто — чего ждать к концу года

В сети автосервисов FIT SERVICE составили рейтинг городов-миллионников по стоимости обслуживания автомобилей. Новосибирск вошел в
По итогам первого полугодия 2023 года средняя стоимость обслуживания автомобиля в Новосибирске составила 7349 рублей — город замыкает
— В стоимость услуг автосервисов заложены зарплаты сотрудников, поэтому во многом рейтинг можно объяснить средним уровнем доходов в городе. Естественно, что в Москве и Краснодаре зарплаты выше, чем в Челябинске и Владивостоке. Также в городах различны сами автопарки. Обслуживание русских и японских марок сегодня, конечно, дешевле, чем американских и европейских, — объяснила директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.
Машины обходятся всё дороже
За первые полгода 2023 года по сравнению с аналогичным периодом
Чаще всего на новосибирские автосервисы в 2023 году заезжали автомобили японских марок: Toyota, Nissan и Honda, а также Hyundai и Mitsubishi.
— Интересно, что в других российских городах рейтинг самых популярных авто совсем иной, — заметили аналитики FIT SERVICE. — В Краснодаре в лидерах по машино-заездам на станции корейские марки, в столичных городах в
Ремонт у дилеров
В дилерском центре Honda сообщили, что в ближайшее время поднимать цены на обслуживание автомобилей не планируют.
— Техническое обслуживание у нас в сервисе стоит в среднем в районе
В Subaru-центре стоимость техобслуживания зависит от года выпуска и типа двигателя. Сейчас замена масла новосибирцам обойдется в 2040 рублей, проведение электронной диагностики — в 765 рублей. Если потребуется устранение неполадок, то средняя цена услуги составит порядка 2,5 тысячи рублей.
В дилерском центре Nissan корреспонденту НГС подтвердили, что с начала года цена на некоторые услуги увеличилась, но что это за услуги и сколько составило повышение, не смогли уточнить. Планируется ли увеличение цен на услуги во второй половине 2023 года, пока не известно.
— Сейчас диагностика двигателя на автомобилях марки Nissan начинается от 2300 рублей. Цена может расти в зависимости от работ. К примеру, при разборе стоимость, конечно, увеличится. Если говорить о замене масла, то эта услуга стоит в районе 10 тысяч рублей (вместе с расходными материалами. — Прим. ред.), — пояснила сотрудница Nissan.
Запчасти и расходники
В магазине автозапчастей «Автотрейд» рассказали, что с начала года цена на многие запчасти и расходные материалы выросла. Но, как отметили в магазине, увеличение составило несколько процентов.
— Синтетическое масло японское оригинальное обойдется примерно
В магазине же «Автобан» не заметили увеличения цен. По словам сотрудников, цены остались на прежнем уровне.
— Самое дешевое моторное полусинтетическое масло у нас стоит 250 рублей за литр. Цена на воздушные фильтры начинается от 350 рублей. Литровая канистра тосола стоит 140 рублей, а антифриз — в среднем 160 рублей. Во многих магазинах города был небольшой подъем на запчасти, у нас с начала года цена никак не поменялась, — пояснил сотрудник магазина.
В автокомплексе Reaktor до конца года повышения цен больше не ждут: китайские производители, которые поставляют компании комплектующие, в том числе для ходовой части, цены не меняли.
— На расходники цены остались прежние: масло синтетическое объемом
Ранее новосибирские водители выстроились в огромные очереди на шиномонтажки. Чтобы сменить резину на своем автомобиле, людям приходилось ждать по несколько часов или записываться в салон заранее.