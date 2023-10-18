Новый кукурузник пролетел над Новосибирском — почему он дешевле предшественников и в какие поля может садиться

В Новосибирске прошли испытания нового серийного самолета ТВС-2МС, который завод «РУСАВИАПРОМ» собрал для томской компании «СибАэроКрафт». Об этом сообщили на официальном сайте завода.
— Самолет ТВС-2МС завершил летные испытания в Новосибирске. Это модернизированная версия Ан-2 с современным турбовинтовым двигателем. Новый двигатель Honeywell TPE331 мощностью 1100 лошадиных сил улучшает не только летно-технические характеристики самолета, но и экономические — за счет перехода с дорогого авиационного бензина на более доступный авиационный керосин, — говорится в сообщении.
Как уточнили в «РУСАВИАПРОМ», всего завод создаст четыре подобных самолета, они могут садится и взлетать с грунтовых площадок. ТВС-2МС — единственный российский самолет для малой авиации, эксплуатация и производство которого продолжаются до сих пор.
«РУСАВИАПРОМ» — единственное в РФ авиационное предприятие, серийно выпускающее легкие воздушные суда, допущенные к коммерческим воздушным перевозкам. Компания разрабатывает и производит воздушные судна весом до 5700 килограмм.
Компания ООО «РУСАВИАПРОМ» образована в 2011 году, специализируется на производстве вертолетов, самолетов и других летательных аппаратов. По данным «Контур.Фокуса», генеральный директор — Алексей Сергеевич Крюков. Численность сотрудников — 46 человек, уставный капитал —
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