Красный проспект в центре Новосибирска перекрыли — показываем, где нельзя проехать

В Новосибирске перекрыли центр города сегодня, 9 сентября, утром. На улицах выставили тракторы и КАМАЗы. Общественный транспорт объезжает центр по соседним улицам. На дорогах также запретили парковаться.
Сегодня на Красном проспекте пройдет полумарафон памяти Александра Раевича и парад российского студенчества. Вечером состоится концерт на площади Ленина. По данным городской администрации, в субботу с 07:00 до 18:00 для подготовки и организации полумарафона закроют проезд по 19 улицам. На время проведения парада с 07:00 до 22:30 перекроют более чем по 10 улицам.
Также в центре ограничили стоянку автомобилей и запретили парковку: с 00:00 5 сентября до 18:00 10 сентября на площади Ленина около дома на улице Красный проспект, 27, с 00:10 7 сентября до 23:55 9 сентября на площади Ленина около дома на улице Красный проспект, 25, с 00:00 до 18:00 9 сентября на Красном проспекте на участке от улицы Державина до улицы Советской, на улице Орджоникидзе на участке от улицы Советской до Красного проспекта.
Также с 00:00 до 22:00 9 сентября запретили оставлять машины на Красном проспекте от улицы Гоголя до улицы Крылова, от улицы Фрунзе до улицы Советской; на Вокзальной магистрали от проспекта Димитрова до улицы Советской; на улице Орджоникидзе на участке от улицы Советской до Красного проспекта; на Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до улицы Серебренниковской.
Сегодня в центре Новосибирска пройдет парад студентов (0+), на который выйдут несколько тысяч человек с флагами своих университетов. В 19:00 на площади Ленина начнется концерт, на котором выступят Звонкий и Майами.