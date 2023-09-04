Автобус залило водой во время ливня в Новосибирске — видео

4 сентября в Новосибирске прошел ливень с градом. Дождь затопил дороги города, вода проникла в салон общественного транспорта. Так, из-за ливня в Новосибирске залило водой автобус №98 «Цветущая Плющиха» - «ж/м Ботанический сад», сообщила журналист НГС Дарья Черникова.
Инцидент попал на видео.
— На МЖК вода настолько поднялась, что затопила пол салона, — сообщила журналист. — Водитель вышел и предупредил, чтобы те, кто стоят внизу, перешли на ступени, а то зальёт обувь.
Похожая ситуация произошла сегодня вечером в автобусе №95 «Парк культуры и отдыха Заельцовский» — «Цветущая Плющиха». Читатель НГС сообщил, что вода хлынула в салон пассажирского транспорта, когда автобус ехал в районе остановки «Сквер».