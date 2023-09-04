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Автобус залило водой во время ливня в Новосибирске — видео

4 сентября в городе прошел ливень с градом

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В городе прошел ливень с градом

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4 сентября в Новосибирске прошел ливень с градом. Дождь затопил дороги города, вода проникла в салон общественного транспорта. Так, из-за ливня в Новосибирске залило водой автобус №98 «Цветущая Плющиха» - «ж/м Ботанический сад», сообщила журналист НГС Дарья Черникова.

Инцидент попал на видео.

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Автобус затопило в районе МЖК

Видео: Дарья Черникова/NGS.RU

— На МЖК вода настолько поднялась, что затопила пол салона, — сообщила журналист. — Водитель вышел и предупредил, чтобы те, кто стоят внизу, перешли на ступени, а то зальёт обувь.

Похожая ситуация произошла в автобусе №95

Похожая ситуация произошла в автобусе №95

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Похожая ситуация произошла сегодня вечером в автобусе №95 «Парк культуры и отдыха Заельцовский» — «Цветущая Плющиха». Читатель НГС сообщил, что вода хлынула в салон пассажирского транспорта, когда автобус ехал в районе остановки «Сквер».

Во время ливня в Новосибирске и Новосибирской области выпал град. В регионе заметили ледяные осадки размером с яйцо. НГС собрал фото и видео непогоды в онлайн-трансляции.

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ДождьЛивеньГрадАвтобусМЖК
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