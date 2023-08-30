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Можно сесть на мель: в Оби снизился уровень воды — водителям судов нужно быть осторожными

Новосибирская ГЭС снизила сброс воды

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Водителям маломерных судов стоит избегать незнакомых участков Оби

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С 30 августа на реке Обь в Новосибирске ожидается понижение уровня воды. Это связано с тем, что ГЭС уменьшила сброс воды. В результате суда могут сесть на мель.

— Новосибирская ГЭС уменьшила сброс воды в нижний бьеф реки Обь. По прогнозу Западно-Сибирского УГМС, с 30 августа минимальный уровень воды ожидается ниже проектной отметки навигационного уровня. Судоводителям необходимо быть внимательными — в некоторых участках можно сесть на мель, — предупредили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Водителям судов нужно соблюдать скоростной режим, чтобы не сесть на мель. Маломерным судам рекомендуют не выходить на реку ночью или в туман. Стоит избегать малознакомых мест.

Погода в Новосибирске может ухудшиться к выходным. По прогнозу синоптиков, дожди вернутся в город на выходных.

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