+18 градусов и дождь: в Новосибирске ожидается похолодание на выходных

В Новосибирске ожидается похолодание на выходных, 2 и 3 сентября. Температура днем может опуститься до +18 градусов.
Об этом на аппаратном совещании 29 августа рассказал на аппаратном совещании начальник департамента по ЧС мэрии Новосибирска Сергей Куценко:
— У нас сохранится теплая погода, дневная температура во второй половине +25…+27 градусов, понижение к выходным дням, +18…+21 градус. Ожидаются дожди, местами сильные дожди.
Также сохраняются сезонные риски пожаров в частном секторе и в садовых обществах. Возможны туманы по утрам.
Накануне новосибирские синоптики назвали самый жаркий день на этой неделе. Температура может подняться до +27 градусов.