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+18 градусов и дождь: в Новосибирске ожидается похолодание на выходных

Во второй половине рабочей недели будет тепло

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На выходных возможны сильные дожди

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В Новосибирске ожидается похолодание на выходных, 2 и 3 сентября. Температура днем может опуститься до +18 градусов.

Об этом на аппаратном совещании 29 августа рассказал на аппаратном совещании начальник департамента по ЧС мэрии Новосибирска Сергей Куценко:

— У нас сохранится теплая погода, дневная температура во второй половине +25…+27 градусов, понижение к выходным дням, +18…+21 градус. Ожидаются дожди, местами сильные дожди.

Также сохраняются сезонные риски пожаров в частном секторе и в садовых обществах. Возможны туманы по утрам.

Накануне новосибирские синоптики назвали самый жаркий день на этой неделе. Температура может подняться до +27 градусов.

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