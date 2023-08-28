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Синоптики назвали самый жаркий день на этой неделе — в Новосибирске ожидается до +27 градусов

Но зонтики лучше не откладывать

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Август немного побалует новосибирцев

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В Новосибирск пришло тепло, но совсем скоро оно сменится похолоданием. Синоптики назвали самый жаркий день этой недели. В среду в городе ожидается до +27 градусов.

— Самый теплый день на этой неделе по области — 30 августа, будет до +28 градусов. Но ночи будут прохладными — до +5 градусов, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Преобладает поле пониженного атмосферного давления на весь текущий период. Сейчас поднялся теплый фронт и более интенсивные дожди. Но 31 августа будет проходить холодный фронт и температура начнет понижаться.

В Новосибирске завтра, 29 августа, ночью будет +14... +16 градусов, днем +23... +25 градусов. Ветер южный 3–8 м/с, днем местами до 13 м/с. Ночью небольшой, местами кратковременный дождь, гроза.

В среду, 30 августа, преимущественной без осадков. В ночное время суток ожидается +11... +13 градусов, в дневное +24... +26 градусов. Ветер юго-восточный 6–11 м/с.

31 августа, в четверг, в ночные часы будет +14... +16 градусов, в дневные часы +24... +26 градусов. Ветер юго-западный ночью 6–11 м/с, днем 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Днем ожидаются кратковременные дожди, гроза.

До наступления календарной осени осталось меньше недели. Мы изучили прогноз погоды от «Яндекса» на все три осенних месяца, чтобы новосибирцам было легче строить свои планы.

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