Синоптики назвали самый жаркий день на этой неделе — в Новосибирске ожидается до +27 градусов

В Новосибирск пришло тепло, но совсем скоро оно сменится похолоданием. Синоптики назвали самый жаркий день этой недели. В среду в городе ожидается до
— Самый теплый день на этой неделе по области —
В Новосибирске завтра, 29 августа, ночью будет
В среду, 30 августа, преимущественной без осадков. В ночное время суток ожидается
31 августа, в четверг, в ночные часы будет
До наступления календарной осени осталось меньше недели. Мы изучили прогноз погоды от «Яндекса» на все три осенних месяца, чтобы новосибирцам было легче строить свои планы.