Синоптики назвали самый жаркий день на этой неделе — в Новосибирске ожидается до +27 градусов

— Самый теплый день на этой неделе по области — 30 августа , будет до +28 градусов . Но ночи будут прохладными — до +5 градусов , — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Преобладает поле пониженного атмосферного давления на весь текущий период. Сейчас поднялся теплый фронт и более интенсивные дожди. Но 31 августа будет проходить холодный фронт и температура начнет понижаться.