Власти продлили изменения маршрутов автобусов в Кировском районе — смотрим карту

В Новосибирске более чем на месяц продлили срок закрытия проезда по улице Чигорина в Кировском районе. Как сообщили в пресс-центре мэрии, из-за ограничения часть автобусов будет двигаться по измененным маршрутам.
Речь идет об автобусах
Ограничение действует до 22 августа. В мэрии назвали измененные маршруты пассажирского транспорта:
- маршрут
№ 96на участке от улицы Оловозаводской до Герцена будет ехать по улицам Тюменская и Комсомольская, далее — по действующей схеме;
- автобус
№ 9будет ходить на участке от улицы Аникина до Герцена по улицам Тюменская и Комсомольская, далее — действующая схема;
- автобус
№ 12на участке от улицы Герцена до Оловозаводской проложит путь по улицам Комсомольская и Тюменская. На остальных участках схема движения транспорта без изменений;
- маршрут
№ 43будет организован на участке от Герцена до Урманова по улицам Комсомольская, Тюменская, Оловозаводская, Обогатительная, далее — по действующей схеме.
— Это связано с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе, — указано в сообщении.
О том, что в Новосибирске закроют проезд по улице Чигорина, стало известно в начале июля. Сообщалось, что ограничения введут до 18 июля.
В Новосибирске в начале сентября могут перекрыть проезд по улице Пархоменко. Ограничение планируется ввести на несколько часов.