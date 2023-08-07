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Власти продлили изменения маршрутов автобусов в Кировском районе — смотрим карту

В городе закрыли проезд по участку улицы из-за ремонта на теплотрассе

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Речь идет об автобусах № 96, 9, 12 и 43

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В Новосибирске более чем на месяц продлили срок закрытия проезда по улице Чигорина в Кировском районе. Как сообщили в пресс-центре мэрии, из-за ограничения часть автобусов будет двигаться по измененным маршрутам.

Речь идет об автобусах № 96, 9, 12 и 43, маршрут которых проходит вблизи улицы Чигорина. Власти продлили срок закрытия проезда по дороге на Чигорина в районе здания на улице Комсомольская, 31а.

Ограничение действует до 22 августа. В мэрии назвали измененные маршруты пассажирского транспорта:

  • маршрут № 96 на участке от улицы Оловозаводской до Герцена будет ехать по улицам Тюменская и Комсомольская, далее — по действующей схеме;
  • автобус № 9 будет ходить на участке от улицы Аникина до Герцена по улицам Тюменская и Комсомольская, далее — действующая схема;
  • автобус № 12 на участке от улицы Герцена до Оловозаводской проложит путь по улицам Комсомольская и Тюменская. На остальных участках схема движения транспорта без изменений;
  • маршрут № 43 будет организован на участке от Герцена до Урманова по улицам Комсомольская, Тюменская, Оловозаводская, Обогатительная, далее — по действующей схеме.

— Это связано с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе, — указано в сообщении.

О том, что в Новосибирске закроют проезд по улице Чигорина, стало известно в начале июля. Сообщалось, что ограничения введут до 18 июля.

В Новосибирске в начале сентября могут перекрыть проезд по улице Пархоменко. Ограничение планируется ввести на несколько часов.

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