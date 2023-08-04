Дорогу у Монумента Славы собираются перекрыть — с чем это связано

В Новосибирске могут перекрыть проезд по улице Пархоменко. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте мэрии.
В документе указано, что дорогу собираются перекрыть 2 сентября. В это время курсанты Новосибирского военного института войск Национальной гвардии примут присягу.
Событие пройдет на мемориальном ансамбле Монумент Славы. Ограничение введут на улице Пархоменко на участке от пересечения со Станиславского до дома на улице Пархоменко, 4 для обеспечения дорожной безопасности.
— Ввести 02.09.2023 с 08:00 до 13:00 временное прекращение движения транспортных средств по улице Пархоменко на участке от пересечения с улицей Станиславского до ул. Пархоменко, 4 с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования, — указано в документе.
Кроме того, городские власти ограничат стоянку автомобилей на участке, где планируется перекрыть движение транспорта. Парковку могут запретить 2 сентября с 07:00 до 13:00.
— Организовать и обеспечить изменения в маршрутах и графиках движения общественного транспорта 02.09.2023 во время проведения мероприятия, — сказано в проекте постановления.
Участок дороги, на котором планируется ввести прекращение движения транспорта, находится вблизи сквера Славы. Проезд могут перекрыть рядом с жилыми домами и гимназией № 16.
В конце июля в Новосибирске сузили проезд автомобилей на перекрестке улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных. Ограничение действует до середины августа.