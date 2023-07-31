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В Новосибирске сузили проезд по улице Фрунзе — смотрим карту

Ограничения ввели на перекрестке в Центральном районе города

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Ограничения движения транспорта ввели до середины августа

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В Новосибирске сузили проезд автомобилей на перекрестке улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных. Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничения движения транспорта ввели до середины августа.

В сообщении указано, что власти сузили проезд автомобилей в районе перекрестка около здания по улице Фрунзе, 80. Там находится бизнес-центр «На Фрунзе». Проезжую часть по улице Семьи Шамшиных сузили на 10 метров, по улице Фрунзе — на 5 метров.

Ограничение ввели с 28 июля по 14 августа. Кроме перекрестка улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных, в Новосибирске до 5 августа закрыли проезд по улице Дунаевского в районе здания № 107, корп. 1 по улице Богдана Хмельницкого.

— Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе, — сообщили в мэрии Новосибирска. — Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать Правила дорожного движения.

В Новосибирске сузили проезжую часть на перекрестке улицы Индустриальной и проспекта Дзержинского. Там проводят аварийный ремонт теплотрассы.

Ограничение движенияФрунзеСужение дорогиМэрия
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