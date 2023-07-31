В Новосибирске сузили проезд по улице Фрунзе — смотрим карту

В Новосибирске сузили проезд автомобилей на перекрестке улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных. Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничения движения транспорта ввели до середины августа.



В сообщении указано, что власти сузили проезд автомобилей в районе перекрестка около здания по улице Фрунзе, 80. Там находится бизнес-центр «На Фрунзе». Проезжую часть по улице Семьи Шамшиных сузили на 10 метров, по улице Фрунзе — на 5 метров.