Автобусы левобережья Новосибирска изменят маршруты на половину июля

Кстати, из-за новой схемы движения на площади Энергетиков в Новосибирске стало сложнее выехать на Станционную. Водители массово жалуются на то, что стали больше проводить времени в пробках, на площади работает экипаж ГИБДД. НГС сегодня показал, что происходит на дорогах возле четвертого моста.

