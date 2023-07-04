Автобусы левобережья Новосибирска изменят маршруты на половину июля

С 4 по 18 июля в Новосибирске будет закрыт проезд по улице Чигорина напротив Комсомольской, 31. Из-за аварийного ремонта теплотрассы маршрут автобусов левобережья изменится, сообщили в мэрии.
В муниципалитете озвучили измененный маршрут нескольких автобусов:
•
•
•
•
Кстати, из-за новой схемы движения на площади Энергетиков в Новосибирске стало сложнее выехать на Станционную. Водители массово жалуются на то, что стали больше проводить времени в пробках, на площади работает экипаж ГИБДД. НГС сегодня показал, что происходит на дорогах возле четвертого моста.