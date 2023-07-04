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Автобусы левобережья Новосибирска изменят маршруты на половину июля

Это связано с закрытием проезда по улице Чигорина

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Ограничения движения связаны с ремонтом теплотрассы

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С 4 по 18 июля в Новосибирске будет закрыт проезд по улице Чигорина напротив Комсомольской, 31. Из-за аварийного ремонта теплотрассы маршрут автобусов левобережья изменится, сообщили в мэрии.

В муниципалитете озвучили измененный маршрут нескольких автобусов:

№ 96 в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Оловозаводской до ул. Герцена: ул. Тюменская, ул. Комсомольская, далее — по действующей схеме;

№ 9 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Аникина до ул. Герцена: ул. Тюменская, ул. Комсомольская, далее — по действующей схеме;

№ 12 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Герцена до ул. Оловозаводской: ул. Комсомольская, ул. Тюменская, далее — по действующей схеме;

№ 43 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Герцена до ул. Урманова: ул. Комсомольская, ул. Тюменская, ул. Оловозаводская, ул. Обогатительная, далее — по действующей схеме.

Кстати, из-за новой схемы движения на площади Энергетиков в Новосибирске стало сложнее выехать на Станционную. Водители массово жалуются на то, что стали больше проводить времени в пробках, на площади работает экипаж ГИБДД. НГС сегодня показал, что происходит на дорогах возле четвертого моста.

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АвтобусыОбщественный транспортОграничение движения
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