В мэрии объяснили, почему после каждого дождя топит перекресток на Котовского — что с этим будут делать

В мэрии Новосибирска объяснили, что на перекрестке улиц Котовского и Выставочной в Горском микрорайоне нет ливневой канализации. В итоге дорогу и тротуар топит после каждого сильного дождя.
27 июля был заключен контракт на капитальный ремонт улицы Котовского.
— В ходе разработки проектной документации будет предусмотрено обследование существующего участка ливневой канализации для определения необходимых мероприятий по восстановлению водоотвода с проезжей части улицы Котовского в рамках капитального ремонта, а также предусмотрены мероприятия по устройству недостающих элементов ливневой канализации, — ответили на запрос редакции НГС в мэрии Новосибирска.
Работы должны начать в 2024 году.
В пятницу в Новосибирске сверкали молнии и гремел гром — фото и видео непогоды мы публиковали в онлайн-трансляции.