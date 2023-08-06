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В мэрии объяснили, почему после каждого дождя топит перекресток на Котовского — что с этим будут делать

На дороге образуются глубокие лужи

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Такое море образуется после каждого сильного дождя

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В мэрии Новосибирска объяснили, что на перекрестке улиц Котовского и Выставочной в Горском микрорайоне нет ливневой канализации. В итоге дорогу и тротуар топит после каждого сильного дождя.

27 июля был заключен контракт на капитальный ремонт улицы Котовского.

— В ходе разработки проектной документации будет предусмотрено обследование существующего участка ливневой канализации для определения необходимых мероприятий по восстановлению водоотвода с проезжей части улицы Котовского в рамках капитального ремонта, а также предусмотрены мероприятия по устройству недостающих элементов ливневой канализации, — ответили на запрос редакции НГС в мэрии Новосибирска.

Работы должны начать в 2024 году.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Горский микрорайон Новосибирск / Vk.com

В пятницу в Новосибирске сверкали молнии и гремел гром — фото и видео непогоды мы публиковали в онлайн-трансляции.

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