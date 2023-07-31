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«Резиновые сапоги не очень-то помогли»: перекресток Котовского и Выставочной ушел под воду

Ливень превратил его в море

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Местные жители заявляют, что это частая ситуация в этом месте

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Перекресток улиц Котовского и Выставочной ушел под воду в Новосибирске вчера, 30 июля, после ливня. Об этом сообщают в группе «Горский микрорайон Новосибирск» во «ВКонтакте».

— Подписчик переходил дорогу в резиновых сапогах. Но, судя по всему, они тоже не очень-то ему помогли. Хоть дождь и был не слишком долгим, наш основной перекресток опять ушел под воду, — отметили в группе.

Новосибирец снял перекресток на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Горский микрорайон Новосибирск / «ВКонтакте»

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска.

На улице Декабристов из-за сильных осадков в яме и на спуске, где ремонтируют теплотрассу, образовался водопад.

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