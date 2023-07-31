«Резиновые сапоги не очень-то помогли»: перекресток Котовского и Выставочной ушел под воду

Перекресток улиц Котовского и Выставочной ушел под воду в Новосибирске вчера, 30 июля, после ливня. Об этом сообщают в группе «Горский микрорайон Новосибирск» во «ВКонтакте».
— Подписчик переходил дорогу в резиновых сапогах. Но, судя по всему, они тоже не очень-то ему помогли. Хоть дождь и был не слишком долгим, наш основной перекресток опять ушел под воду, — отметили в группе.
Новосибирец снял перекресток на видео.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска.
На улице Декабристов из-за сильных осадков в яме и на спуске, где ремонтируют теплотрассу, образовался водопад.