Остатки сарая упали в яму: на Декабристов при ремонте теплотрассы образовался водопад

На улице Декабристов из-за сильных осадков в яме и на спуске, где ремонтируют теплотрассу, образовался водопад. Как сообщили в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», вода подмыла землю вокруг, в яму рухнули остатки старого сарая.
Работы на этом участке начали 18 июля, пишет «АСТ-54». Вчера,
— В нашем городе появился симпатичный пруд. Детям на радость, — отметил один из подписчиков группы.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в СГК и мэрию Новосибирска.
В середине июля в Новосибирске прошел сильный ливень, из-за чего многие улицы оказались затопленными.