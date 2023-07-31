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Остатки сарая упали в яму: на Декабристов при ремонте теплотрассы образовался водопад

Это произошло после сильного ливня

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Поток воды сносил всё на своем пути

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На улице Декабристов из-за сильных осадков в яме и на спуске, где ремонтируют теплотрассу, образовался водопад. Как сообщили в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», вода подмыла землю вокруг, в яму рухнули остатки старого сарая.

Работы на этом участке начали 18 июля, пишет «АСТ-54». Вчера, 30 июля, прошел сильный дождь.

— В нашем городе появился симпатичный пруд. Детям на радость, — отметил один из подписчиков группы.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в СГК и мэрию Новосибирска.

В середине июля в Новосибирске прошел сильный ливень, из-за чего многие улицы оказались затопленными.

Обновлено.

— На теплосети по улице Декабристов устраняли повреждения. Рядом обнаружен еще один дефект. Ремонт планируем провести в ближайшие два дня — до 2 августа включительно. Далее выполним обратную засыпку и благоустроим территорию, — ответили на запрос редакции НГС в СГК.

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