Плывут люди, а рядом машины: видео после новосибирского ливня

В Новосибирске 21 июля прошел сильный ливень, из-за чего многие улицы оказались затопленными. Читатели НГС прислали нам в редакцию фото и видео потопа из разных уголков города.
Так, в Калининском районе уровень воды на улице Курчатова достиг около 20–30 сантиметров. По словам очевидцев, ливневая канализация не справляется с потоками воды.
А на остановке «Ленинский ЗАГС» трамвай из-за дождя и потоков грязи сошел с рельс. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
А в Краснообске в ЖК «Берёзки-Элитный» дети резвятся в огромной луже, а автомобили устроили заплыв по затопленным улицам.
В то же время на Обском море во время грозы поднялись большие волны. Фото с пляжа «Бумеранг» в редакцию прислала Наталья Плотникова.
Ранее синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня. В Новосибирск придут сильные дожди и грозы, которые продлятся все выходные.