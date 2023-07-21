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Плывут люди, а рядом машины: видео после новосибирского ливня

В некоторых районах города уровень воды достигает 30 сантиметров

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Как отметили новосибирцы, ливневая канализация не справляется с потоками воды

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В Новосибирске 21 июля прошел сильный ливень, из-за чего многие улицы оказались затопленными. Читатели НГС прислали нам в редакцию фото и видео потопа из разных уголков города.

Так, в Калининском районе уровень воды на улице Курчатова достиг около 20–30 сантиметров. По словам очевидцев, ливневая канализация не справляется с потоками воды.

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Видео: АСТ-54

А на остановке «Ленинский ЗАГС» трамвай из-за дождя и потоков грязи сошел с рельс. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

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Видео: Новосибирск с огоньком

А в Краснообске в ЖК «Берёзки-Элитный» дети резвятся в огромной луже, а автомобили устроили заплыв по затопленным улицам.

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Видео: АСТ-54

В то же время на Обском море во время грозы поднялись большие волны. Фото с пляжа «Бумеранг» в редакцию прислала Наталья Плотникова.

Над морем нависли черные тучи

Над морем нависли черные тучи

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Ранее синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня. В Новосибирск придут сильные дожди и грозы, которые продлятся все выходные.

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