Дожди, грозы, град: какая погода ждет новосибирцев на выходных — не самый радующий прогноз синоптиков

В Новосибирск пришли сильные дожди и грозы — такая погода будет все выходные и в начале следующей рабочей недели. При этом в Новосибирскую область циклон из Москвы с ураганом и сильнейшими дождями не дойдет.
— По области ждем максимальные температуры до +28 градусов, дожди умеренные, грозы, град, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Днем при грозах ожидаются порывы ветра до
В Новосибирске 22 июля ожидается ночью
В воскресенье, 23 июля, в темное время суток будет дождь, местами гроза, а в светлое время суток небольшой дождь. Ночью
24 июля, в понедельник, в ночное время преимущественно без осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь, гроза. В ночные часы
Погодные сервисы сообщают, что в городе ожидается дождливым и август.