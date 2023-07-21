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Дожди, грозы, град: какая погода ждет новосибирцев на выходных — не самый радующий прогноз синоптиков

Жару придется подождать

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Город может серьезно затопить

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В Новосибирск пришли сильные дожди и грозы — такая погода будет все выходные и в начале следующей рабочей недели. При этом в Новосибирскую область циклон из Москвы с ураганом и сильнейшими дождями не дойдет.

— По области ждем максимальные температуры до +28 градусов, дожди умеренные, грозы, град, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Днем при грозах ожидаются порывы ветра до 23 м/с.

В Новосибирске 22 июля ожидается ночью +17... +19 градусов, днем +23... +25 градусов. Ветер юго-западный 4–9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Утром и днем временами небольшой, умеренный дождь, гроза.

В воскресенье, 23 июля, в темное время суток будет дождь, местами гроза, а в светлое время суток небольшой дождь. Ночью +16... +17 градусов, днем +23... +25 градусов. Ветер юго-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

24 июля, в понедельник, в ночное время преимущественно без осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь, гроза. В ночные часы +16... +17 градусов, в дневные — +25... +27 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.

Погодные сервисы сообщают, что в городе ожидается дождливым и август.

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