Затопит, как Москву и Тюмень? Синоптики объяснили, придет ли ураган с ливнями в Новосибирск

На днях Москва пережила самый сильный дождь за последние 50 лет, также в городе бушевал ветер. Наши коллеги из MSK1.RU рассказывали о том, что происходило в столице. Также сильный дождь и ураган были на этой недели в Тюмени. НГС узнал у синоптиков, придет ли в Новосибирскую область циклон с ураганом и сильнейшими дождями.

