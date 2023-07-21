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Затопит, как Москву и Тюмень? Синоптики объяснили, придет ли ураган с ливнями в Новосибирск

Выходные будут промозглыми

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Непогода задержится в Новосибирске

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На днях Москва пережила самый сильный дождь за последние 50 лет, также в городе бушевал ветер. Наши коллеги из MSK1.RU рассказывали о том, что происходило в столице. Также сильный дождь и ураган были на этой недели в Тюмени. НГС узнал у синоптиков, придет ли в Новосибирскую область циклон с ураганом и сильнейшими дождями.

— В Москве свой центр циклона. К нам он не смещается и постепенно теряет свою энергетику. У нас возникла ложбина от него — область пониженного атмосферного давления. У каждого региона всё развивается по своему сценарию, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

В регион приходит и теплый воздух с Алтая, и возникают контрастные температурные зоны.

— У нас формируется мощные кучево-дождевые облака. Получается, что они не связаны ни с Москвой, ни с югом Урала, ни с Тюменью, — подчеркнула специалист. — У нас ожидаются местами сильные дожди, грозы и град на выходные.

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