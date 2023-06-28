По 20 новых троллейбусов ежемесячно поставят в Новосибирск в 2023 году из Уфы

29 июня на Международном сибирского транспортном форуме публике презентуют новые троллейбусы с увеличенным автономным ходом. До конца года Новосибирску поставят 120 единиц такого подвижного состава, сообщили в мэрии Новосибирска.
— В рамках контракта финансового лизинга от 30 декабря 2022 года с АО «Сбербанк Лизинг» при поддержке правительства Новосибирской области в 2023 году предусмотрено приобретение 120 троллейбусов модели УТТЗ-6241.01 «Горожанин». Поставка предусмотрена партиями по 20 единиц ежемесячно с июня до конца ноября, — уточнили в пресс-службе муниципалитета.
Каждый такой троллейбус оснащён автономным ходом дальностью 20–30 км. Новосибирская область в 2022 году приобрела 9 подобных транспортных средств. Покупка еще 49 единиц запланирована на 2024 год.
За 120 троллейбусов заплатят около 5 миллиардов рублей. Сейчас по городу курсируют троллейбусы «Горожанин» с частичным автономным ходом. Зимой корреспондент НГС проехался на таком по маршруту от МЖК до железнодорожного вокзала. Читайте, как прошел тест-драйв.