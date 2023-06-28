freedom
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 1/10
usd 85.05
eur 93.14
Тема дняНовосибирск в финале конкурса «Культурная столица»
Все новости
Все новости

По 20 новых троллейбусов ежемесячно поставят в Новосибирск в 2023 году из Уфы

Презентация первой партии состоится 29 июня

6

Новые троллейбусы привезут с уфимского завода

Поделиться

29 июня на Международном сибирского транспортном форуме публике презентуют новые троллейбусы с увеличенным автономным ходом. До конца года Новосибирску поставят 120 единиц такого подвижного состава, сообщили в мэрии Новосибирска.

— В рамках контракта финансового лизинга от 30 декабря 2022 года с АО «Сбербанк Лизинг» при поддержке правительства Новосибирской области в 2023 году предусмотрено приобретение 120 троллейбусов модели УТТЗ-6241.01 «Горожанин». Поставка предусмотрена партиями по 20 единиц ежемесячно с июня до конца ноября, — уточнили в пресс-службе муниципалитета.

Каждый такой троллейбус оснащён автономным ходом дальностью 20–30 км. Новосибирская область в 2022 году приобрела 9 подобных транспортных средств. Покупка еще 49 единиц запланирована на 2024 год.

За 120 троллейбусов заплатят около 5 миллиардов рублей. Сейчас по городу курсируют троллейбусы «Горожанин» с частичным автономным ходом. Зимой корреспондент НГС проехался на таком по маршруту от МЖК до железнодорожного вокзала. Читайте, как прошел тест-драйв.

По теме

ТроллейбусыОбщественный транспортЗакупают троллейбусы
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter