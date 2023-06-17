24 новосибирские электрички изменят график — расписание, чтобы не опоздать

15 — 21 июня:



№ 6515 Новосибирск — Жеребцово, отправление со станции Новосибирск-Главный в 19:02 (по расписанию), отправление со станции Инская в 19:50 (на 13 минут позже), прибытие на станцию Жеребцово в 20:30 (на 15 минут позже).



По маршруту Городской железной дороги в Новосибирске



14, 16, 20 июня:



№ 7306 Пригородный простор — Новосибирск-Восточный, отправление с о. п. Пригородный простор в 18:06 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Восточный в 18:49 (на 10 минут позже).



Отметим, что 10 пригородных поездов будут отправляться раньше установленного расписания. Корректировка составит от 2 до 30 минут: