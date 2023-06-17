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Тема дняШтормовое предупреждение в Новосибирской области
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24 новосибирские электрички изменят график — расписание, чтобы не опоздать

Корректировка во времени следования составит от 2 до 58 минут

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10 пригородных поездов будут отправляться раньше установленного расписания

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В Новосибирской области 24 пригородных поезда изменили расписание. Как сообщили в компании АО «Экспресс-пригород», изменения в движении связаны с капитальным ремонтом пути. Корректировка во времени следования составит от 2 до 58 минут.

На время ремонтных работ изменения коснутся электропоездов, следующих по представленным ниже маршрутам.

В Восточном направлении

13 — 21 июня:

№ 6422 Новосибирск — Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 19:44 (на 24 минуты позже), прибытие на станцию Болотная в 22:10 (на 24 минуты позже).

В Жеребцовском направлении

14 — 21 июня:

№ 6516 Жеребцово — Новосибирск, отправление со станции Жеребцово в 21:26 (на 50 минут позже), отправление со станции Инская в 22:13 (на 58 минут позже) прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 22:47 (на 58 минут позже).

15 — 21 июня:

№ 6515 Новосибирск — Жеребцово, отправление со станции Новосибирск-Главный в 19:02 (по расписанию), отправление со станции Инская в 19:50 (на 13 минут позже), прибытие на станцию Жеребцово в 20:30 (на 15 минут позже).

По маршруту Городской железной дороги в Новосибирске

14, 16, 20 июня:

№ 7306 Пригородный простор — Новосибирск-Восточный, отправление с о. п. Пригородный простор в 18:06 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Восточный в 18:49 (на 10 минут позже).

Отметим, что 10 пригородных поездов будут отправляться раньше установленного расписания. Корректировка составит от 2 до 30 минут:

15 — 21 июня:

№ 6520 Жеребцово — Новосибирск, отправление со станции Жеребцово в 5:27 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 06:46 (по расписанию).

№ 6522 Жеребцово — Новосибирск, отправление со станции Жеребцово в 06:12 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 07:33 (по расписанию).

№ 6504 Сокур — Новосибирск, отправление со станции Сокур в 10:55 (на 5 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:33 (по расписанию).

№ 6506 Жеребцово — Новосибирск, отправление со станции Жеребцово в 12:18 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 13:36 (по расписанию).

№ 6510 Сокур — Новосибирск, отправление со станции Сокур в 15:45 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:23 (по расписанию).

№ 6512 Жеребцово — Новосибирск, отправление со станции Жеребцово в 17:20 (на 15 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:40 (на 9 минут раньше).

№ 6511 Новосибирск — Сокур, отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:40 (на 2 минуты раньше), прибытие на станцию Сокур в 16:56 (по расписанию).

15–16, 19–21 июня:

№ 6526 Издревая — Новосибирск, отправление со станции Издревая в 07:49 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 08:39 (по расписанию).

№ 6524 Издревая — Новосибирск, отправление со станции Издревая в 20:17 (на 7 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:02 (по расписанию).

16–18, 20–21 июня:

№ 6503 Новосибирск — Сокур, отправление со станции Новосибирск-Главный в 08:11 (на 30 минут раньше), прибытие на станцию Сокур в 09:47 (на 29 минут раньше).

Ранее в Новосибирской области запустили «пляжные» электрички. Как отметил перевозчик, это делается для того, чтобы пассажирам было легче и комфортнее добираться до мест отдыха в теплое время года.

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